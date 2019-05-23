彰銀經營權案 財政部：未來還有很長的路要走

（中央社記者吳佳蓉、邱柏勝台北23日電）彰化銀行台新金經營權爭奪案，最高法院今天發回更審。財政部長蘇建榮表示，未來還有很長的路要走，財政部會盡力維護公股及全體納稅人權益。

台新金則表示，目前尚未收到判決書，將等了解判決書主文內容，並與律師研議如何處理，再對外回應。

財政部長蘇建榮表示，平常心看待判決結果，對判決結果表示尊重及感謝；初步看來，最高法院認為，財政部與彰銀間存在表決權拘束契約，不過契約已存在13年，似乎超出合理範圍及時間，有違公序良俗或妨礙公司治理的疑慮，因此發回原審。

蘇建榮說，發回原審後，等於官司重新再來，未來還有很長的路要走，會持續站在財政部立場，盡力維護公股及全體納稅人權益。

彰化銀行台新金經營權爭奪案發生於民國94年，當時彰化銀行辦理現金增資案，財政部為彰銀最大股東，為吸引投標，以達成二次金改的公股整併政策，以新聞稿方式，表示同意支持所引進的金融機構取得彰銀經營權。

不過，台新金以新台幣365億餘元，取得彰銀22.5%股權，成為彰銀單一最大股東後，財政部在103年12月8日第24屆股東會中，卻未支持台新金董監事人選，造成台新金喪失彰銀經營權，憤而向法院提告確認兩造之間的契約關係。

最高法院今天廢棄二審判台新金控勝訴判決，發回台灣高等法院更審。（編輯：林孟汝）1080523