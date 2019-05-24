味全龍欲招攬好手 6月中自辦選秀測試賽

（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍成為中職第5隊，今年中職選秀會將多一張桌子。味全龍也積極招攬各方好手，今天公布將於6月14、15日在台中棒球場自辦選秀測試賽，若表現不錯，將有機會獲味全球團推薦參加選秀。

味全龍成為中職第5隊，近期各業餘盃賽包括甲組成棒春季聯賽、王貞治盃青棒賽、玉山盃青棒賽等，都可以看到味全龍隊教練團身影，積極接觸、觀察各方好手。

因為味全龍效應，中職選秀測試會今年報名人數目前為止已經突破150人，為歷年新高，測試會將於17日舉行，味全龍隊趕在測試會前，先舉辦自辦測試賽，希望就近觀察球員，中職選秀會預計於7月1日舉行。

味全龍隊今天透過粉絲團發布消息，將於6月14、15日於台中棒球場舉辦實戰測試賽，只要是現役甲組成棒隊、黑豹旗64強參賽隊伍或高中木棒聯賽選手，6月3日開放報名參加選秀測試賽，經審查後參加測試，有機會獲得味全龍隊推薦參加中職選秀。

味全龍隊總教練葉君璋曾透露，以新球隊來說，大學生的經驗和穩定性相對好，目前選秀方向大學生的比例會比較多一點，希望在明年二軍賽事開打時，球隊至少有35至40名球員。（編輯：陳惠珍）1080524