更多編輯台推薦新聞：
Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思
科技

Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年
生活

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
味全龍重返中職
職棒球隊味全龍解散20年後重返中職，葉君璋、張泰山、黃煚隆分別將接總教練、打擊教練與守備教練職務。中職5月13日正式通過味全龍隊加盟審核，成為中職第5隊，終結中華職棒維持11年的4隊規模，味全龍7月將參加中職選秀，2020年打二軍、2021年正式一軍亮相。
味全龍重返中職
新聞專題
味全龍重返中職1/14

味全龍欲招攬好手 6月中自辦選秀測試賽

最新更新：2019/05/24 21:43
味全龍成為中職第5隊，近期各業餘盃賽都可以看到味全龍隊教練團身影，積極接觸、觀察各方好手。圖為味全龍總教練葉君璋（左）、領隊吳德威。（中央社檔案照片）
味全龍成為中職第5隊，近期各業餘盃賽都可以看到味全龍隊教練團身影，積極接觸、觀察各方好手。圖為味全龍總教練葉君璋（左）、領隊吳德威。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍成為中職第5隊，今年中職選秀會將多一張桌子。味全龍也積極招攬各方好手，今天公布將於6月14、15日在台中棒球場自辦選秀測試賽，若表現不錯，將有機會獲味全球團推薦參加選秀。

味全龍成為中職第5隊，近期各業餘盃賽包括甲組成棒春季聯賽、王貞治盃青棒賽、玉山盃青棒賽等，都可以看到味全龍隊教練團身影，積極接觸、觀察各方好手。

因為味全龍效應，中職選秀測試會今年報名人數目前為止已經突破150人，為歷年新高，測試會將於17日舉行，味全龍隊趕在測試會前，先舉辦自辦測試賽，希望就近觀察球員，中職選秀會預計於7月1日舉行。

味全龍隊今天透過粉絲團發布消息，將於6月14、15日於台中棒球場舉辦實戰測試賽，只要是現役甲組成棒隊、黑豹旗64強參賽隊伍或高中木棒聯賽選手，6月3日開放報名參加選秀測試賽，經審查後參加測試，有機會獲得味全龍隊推薦參加中職選秀。

味全龍隊總教練葉君璋曾透露，以新球隊來說，大學生的經驗和穩定性相對好，目前選秀方向大學生的比例會比較多一點，希望在明年二軍賽事開打時，球隊至少有35至40名球員。（編輯：陳惠珍）1080524

延伸閱讀
影片／味全龍公布領隊教練團 葉君璋掌兵符味全龍重返中職 新隊徽擬威猛美式風格味全龍紀錄認定待議 球團盼承接紀錄
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報