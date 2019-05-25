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民進黨中執會29日邀討論總統初選 賴清德允出席

最新更新：2019/05/25 12:51
前行政院長賴清德（左4）25日出席彰化縣福興鄉西瓜節活動，與福興鄉長蔣煙燈（右3）等人合影。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年5月25日
前行政院長賴清德（左4）25日出席彰化縣福興鄉西瓜節活動，與福興鄉長蔣煙燈（右3）等人合影。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年5月25日

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）競逐民主進步黨總統初選的前行政院長賴清德今天表示，民進黨29日開中央執行委員會，如果民進黨中央邀他，「一定會出席」。

民進黨秘書長羅文嘉昨天表示，29日將開中執會討論總統初選選務日程等提案，為避免衍生突襲爭議，開會通知註明邀總統初選候選人代表或本人。

賴清德上午在彰化縣福興鄉出席西瓜節活動受訪表示，只要能讓民主制度運行下去，黨中央如果邀請，他一定出席。他希望中執會成員們務必體認初選辦法已公告，一定要執行，否則很難取信於大眾，也會有法律問題，難得到社會支持。

他說，黨中央既已公告選舉辦法，他依辦法登記參選，沒道理選到一半又改選舉辦法，而為避免初選辦法被更改，他才提出「贏的策略」。

賴清德表示，「贏的策略」簡單說就是面對總統選舉，只要總統蔡英文守得住就支持蔡總統；如果他無法扛起這個責任，他也會支持蔡總統；當蔡總統守不住，他也扛得起這個責任，就請黨提名他，請大家看到他的用心良苦，維持黨制度完整與團結，希望中執會好好思考他提出的策略。

賴清德22日提議，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓國瑜或他輸韓國瑜，他無條件支持蔡總統競選連任；如果他贏韓國瑜，韓國瑜又贏蔡總統，請支持他出馬選總統。

不過，當被問到是否把台北市長柯文哲列入民意調查對象，賴清德表示，「根據黨公告的辦法來走」，看黨公布規定怎麼走就跟著黨規定走，這才有公信力。他很欽佩民進黨主席卓榮泰，在維持黨制度遭受很大壓力，仍堅持黨價值，希望未來也能團結獲勝。

蔡總統將競選連任，但在民進黨內提名面臨賴清德挑戰。（編輯：李明宗）1080525

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