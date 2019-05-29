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美黑名單台灣8公司上榜 國防部未採購相關產品

最新更新：2019/05/29 13:23
美國商務部日前宣布將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單，其中包括華為在台的代理商訊崴科技等8家台灣公司。（圖取自facebook.comHuaweimobileTW）
美國商務部日前宣布將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單，其中包括華為在台的代理商訊崴科技等8家台灣公司。（圖取自facebook.comHuaweimobileTW）

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）美國商務部日前宣布將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單，其中包括華為在台的代理商訊崴科技等8家台灣公司。國防部、中科院今天對此表示，經查並未採購這8家公司的產品。

媒體日前報導，中國電信設備大廠華為因涉及違反美國國家安全與外交政策利益，15日遭美國商務部將其與70家附屬公司列入產業安全局的出口管制實體清單；華為在台的代理商訊崴科技，也被列入實體清單範疇中。除訊崴外，另有7家台灣公司因違反美國對伊朗禁運令而遭列入清單。

立法院外交及國防委員會今天處理國防部、外交部、國安局等單位預算解凍案。國民黨籍立委江啟臣詢問，國防部、國家中山科學研究院是否有採購這8家公司的產品。

國防部表示，國防部遵循政府政策規定，嚴格把關採購產品；近年來，都未採購中國產品。這次美國商務部公布清單後也再清查，國防部未向這8家公司採購產品。

中科院也說，經查後，過去未採購這8家公司的產品。至於是否有採購這8家公司下游廠商的產品，則須進一步調查。（編輯：楊凱翔）1080529

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