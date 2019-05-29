經濟部：企業優惠擬比照回流台商 2週內提方案

（中央社記者廖禹揚台北29日電）經濟部長沈榮津今天表示，正對中小企業或根留台灣企業研擬優惠方案，擬比照台商回流，包括資金、勞工、水電、土地、租稅服務，目前正盤點相關需求並設定門檻。

因應美中貿易戰，經濟部今年初開始實施歡迎台商回台投資行動方案，鼓勵台商回台投資，立委關心，給這些較有能力的上市櫃公司補助，是否反而對留在台灣的企業、甚至中小企業不公平，沈榮津表示，已在研擬相關優惠方案。

沈榮津今天列席立法院經濟委員會，會後受訪表示，目前在規劃的方案包括資金、勞工、水電、土地、租稅服務，其中，外勞需求正由中小企業處掌握產業需求，但一般來說，需求並沒有大企業那麼多。

在資金部分，台商回台優惠中補助配合銀行委辦手續費1.5%，沈榮津表示，會秉持公平原則，中小企業與根留台灣的企業「最少也要跟這個一樣」。

沈榮津說，目前正由中企處與工業局分別就中小企業及其他根留台灣企業規劃相關申請門檻，雖然中小企業家數多，但依過去經驗，最後會享受到優惠的廠商還是有限；至於財源部分，盤點需求後再來討論。

沈榮津今天答詢時也表示，會在一、兩個星期內向行政院報告整體方案。（編輯：郭萍英）1080529