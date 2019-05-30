降清酒關稅盼叩關CPTPP 學者：只是小小伴手禮

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）立法院財委會今天初審通過降低農漁產品進口關稅，以利加入CPTPP。中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，此舉有利釋出善意，緩解與日方關係，但只是小小伴手禮，不可能因此拿到入場券。

李淳分析，從法律形式上來看，此次海關進口稅則修正，完全比照世界貿易組織（WTO）的最惠國待遇原則，所有國家進口山藥、穀類酒等相同產品，都可享受同等的關稅待遇，並沒有獨厚日貨。不過，從實際層面來看，降稅的主要受惠對象，確實是日本產品，包括穀類酒、山藥等，主要進口國家多為日本，確實帶有示好意味。

李淳表示，降稅的善意舉動，有助緩和台日雙方因日本食品進口產生僵持局面，意義像是小小伴手禮，但沒辦法成為台灣加入CPTPP轉捩點；不可能降稅新台幣1、2億元就順利拿到CPTPP入場券，但至少能緩和緊張，找到日本對話的基礎。

李淳說，站在日方角度，在意的還是台灣針對日本食品進口問題，能否做出更體制性、系統性的修正，例如回歸符合國際標準的科學方式去處理日本食品進口管制；目前台灣做法，還是無法滿足日方期待。

至於對國內產業影響，李淳說，觀察此次挑選出來的降稅產品，對國內產品的替代性都不高，國產及進口產品兩者有不同的很大的市場區隔，降稅影響應不大。

李淳認為，相對更值得討論的是，為何要課這些產品關稅，關稅不論高低，某種程度都會轉嫁由消費者買單。舉例來說，日本清酒在台灣售價，比在日本當地貴了2倍多，對消費者來說並不合理。若不會對國內產業造成太大影響，為何不降低關稅，不再讓消費者無形負擔這麼多關稅。（編輯：黃國倫）1080530