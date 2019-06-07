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回應被當說 蔡總統：考卷就是台灣安全區域和平

最新更新：2019/06/07 16:20
總統蔡英文（右2）7日在基隆市長林右昌（右）陪同下，出席在基隆八斗子漁港舉行的龍舟賽開幕典禮，為龍舟競賽鳴槍。中央社記者王朝鈺攝　108年6月7日
總統蔡英文（右2）7日在基隆市長林右昌（右）陪同下，出席在基隆八斗子漁港舉行的龍舟賽開幕典禮，為龍舟競賽鳴槍。中央社記者王朝鈺攝　108年6月7日

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）台北市長柯文哲指總統蔡英文在中國大陸那張考卷被當，蔡總統今天說，考卷只有一張，就是台灣安全及區域和平穩定，政府3年來努力維持兩岸穩定現狀，並積極參與區域和平工作。

柯文哲接受媒體專訪時，對於兩岸關係表示：「蔡英文美國那邊是80分，但中國大陸那張考卷就會被當掉。」對此，蔡總統上午出席在基隆八斗子漁港舉行的龍舟賽開幕典禮後，接受媒體聯訪指出：「我們只有一張考卷，就是台灣的安全跟區域的和平穩定。」

蔡總統說，政府過去3年來致力維持台灣安全，也希望兩岸能維持和平穩定現狀，政府並積極參與區域和平穩定工作，在區域或國家事務上都謹慎以對，也維持整體外部關係的穩定。

媒體提問，柯文哲認為蔡總統是因為民調低迷，才會把中國大陸當成強心劑。

對此，蔡總統表示：「柯文哲可能要再仔細聽一聽我講的東西，我講的每一個事情都是因為台灣人必須要堅定而清楚地表達的立場，作為一個台灣總統也必須要替人民做這樣的表達。」

媒體詢問，高雄市長韓國瑜明天將出席花蓮造勢活動，是否擔心明天民主進步黨總統初選政見發表會目光會被韓國瑜搶走？

蔡總統說，「不會啦！我們聽眾很多的，大家有時候會聽那邊也會聽這邊，但是有時候也會同時聽」，明天還是以平常心面對政見發表會，希望利用機會將政策及政績完整地向民眾說明。（編輯：戴光育）1080607

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