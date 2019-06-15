韓國瑜雲林造勢 拒絕一國兩制堅持和平繁榮[影]

投入國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜（前左）15日在雲林斗六現身挺韓團體主辦的造勢活動，登台強調自己若當上總統，「一國兩制絕不會在台灣土地實現」。中央社記者葉子綱攝 108年6月15日

（中央社記者葉子綱、王淑芬雲林縣15日電）高雄市長韓國瑜今天表示，若當上總統，「一國兩制絕不會在台灣土地實現」。關於港特首宣布暫緩修訂「逃犯條例」，他也快速回應肯定，籲請香港政府必需尊重民意。

由「韓國瑜參選總統年後援會」承辦的韓國瑜雲林造勢活動，下午在斗六登場，斗六人文公園旁主場地及毗鄰的環保公園、運動公園與周邊道路，湧進人潮，主辦單位在下午五時十分左右宣布，現場超過12萬人，警方回應沒有評估人數，因為今天放晴，氣溫飆升超過30度，有8、9名民眾疑似中暑送醫，幸無大礙。

這場造勢活動主題訂為「台灣心雲林情 後頭厝來相挺」，不同台北凱道、花蓮的造勢，由雲林女兒李佳芬先發言，當她講到看到「後頭厝（台語，娘家）」的鄉親相挺非常感動時，當場熱烈盈眶，一度掩面而泣，現場響起「佳芬姐加油」的聲浪。

韓國瑜致詞時，除了感謝來自國內外的民眾相挺，也感謝嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善及在地的議會、水利會、農會、鄉鎮長、代表會和多名高雄市議會議員等，並祝全國警察與眷屬，在今天警察節快樂平安。

韓國瑜指出，香港政府宣布逃犯條例暫緩修法，這個訊息告訴大家，如果一個政府沒有體會人民感受、沒有傾聽人民聲音、沒有辦法苦民所苦，那是多可怕的事，甚至有人說「今日香港，明日台灣」。他說，這完全不可能，因為中華民國有自己的國號、憲法、國格、人民、土地、關稅、從1911年建國至今、現在治權在台澎金馬。

他以堅定口吻表示，有人說「韓國瑜要接受一國兩制，完全胡說八道，我曾幾何時說過要接受一國兩制，台灣人民怎可能接受香港、澳門的一國兩制，絕對不可能，沒有國那有家，這件大事，今天要一次講清楚說明白」，「拒絕一國兩制、熱愛中華民國、熱愛民主自由、堅持和平繁榮」。

韓國瑜籲請所有鄉親父老相信他、當他後盾，他誓言，「如果有機會領導中華民國，有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣土地實現」。

韓國瑜並誓言，「台灣絕對不能實施一國兩制，台灣人民沒辦法接受，除非、除非、除非，OVER MY DEAD BODY（踏過我的屍體）」，他帶領現場民眾高喊「拒絕一國兩制」的4句口號，現場氣氛高昂。

造勢現場最後在高唱生日快樂歌聲中結束，韓國瑜說願望是台灣安全、人民有錢，還打趣說第3願望是希望長回滿頭秀髮，現場也在高喊「台灣安全，人民有錢」歌聲中結束。

今天下午香港特首林鄭月娥宣布暫緩修訂「逃犯條例」時，韓國瑜快速透過新聞局回應，表示肯定，還籲請香港政府必需尊重香港民意。他說，人權是普世價值，看著在街頭被暴力相向卻仍勇往直前的年輕孩子，甚至兩名學生遭以「遊蕩罪」逮捕，必需力挺民主法治、挺天賦人權。

韓國瑜也表示，盼反送中議題和平解決歧異，希望香港政府跟人民充分溝通，只要「逃犯條例」符合法治精神，就該被理性討論。無論香港問題或是台海關係，一旦脫離了和平的可能，民主法治就失去了希望。期待香港社會不要對立衝突，影響到人民福祉。（編輯：吳佳穎）1080615

影片來源：中央社

投入國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜15日在雲林斗六出席由挺韓團體主辦的造勢活動，吸引大批人潮湧入，與會民眾跟隨活動主持人引導，熱情揮舞國旗、呼喊口號。中央社記者葉子綱攝 108年6月15日