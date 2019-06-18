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總統：東亞研究案在台啟動 顯示區域穩定重要角色

最新更新：2019/06/18 19:01
總統蔡英文（前右）18日在總統府接見「布魯金斯研究院領袖訪問團」一行，和布魯金斯研究院院長艾倫（John R. Allen）（前左）握手致意。中央社記者謝佳璋攝　108年6月18日
總統蔡英文（前右）18日在總統府接見「布魯金斯研究院領袖訪問團」一行，和布魯金斯研究院院長艾倫（John R. Allen）（前左）握手致意。中央社記者謝佳璋攝　108年6月18日

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天表示，布魯金斯研究院全球智庫排名第一，新成立的東亞和平永續研究案，亞洲第一場研討會選擇在台灣啟動，顯示台灣在維繫區域和平穩定的重要角色。

蔡總統下午接見「布魯金斯研究院領袖訪問團」時致詞表示，很高興連續兩週在總統府接待布魯金斯研究院訪問團，上週才跟布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard C. Bush）博士見面，今天也非常歡迎布魯金斯研究院院長艾倫（John R. Allen）將軍在時隔15年以後，第一次以布魯金斯研究院院長身分率團訪問台灣。

總統特別感謝在艾倫將軍大力促成之下，台灣加入全球反制伊斯蘭國聯盟，總統說，這些年來持續為伊拉克等中東國家提供人道協助以及對區域穩定的貢獻。

總統說，這次訪賓來訪有一個很重要的目的，就是布魯金斯研究院新成立的東亞和平永續研究案昨天在台灣舉行亞洲第一場研討會，布魯金斯研究院在全球智庫排名第一，選擇在台灣啟動這項新的研究案，顯示台灣在維繫區域和平穩定的重要角色，也是執政團隊努力的方向，很高興聽到研討會圓滿成功。

總統表示，今年是台灣關係法立法四十週年，台美關係已經進入一個新的階段，過去3年台美關係不斷提升，不論是在國防安全、經貿、科技、文化或者人民交流等各項議題，雙方合作更加緊密。

蔡總統說，這個月見證北美事務協調委員會改名為台灣美國事務委員會，為台美關係創下一個新的里程碑，這項改名除了彰顯台美關係與時俱進，也反映了新的局勢，未來希望台美繼續秉持互惠互助的精神不斷取得進展，為兩國人民創造更多的福祉。

另外，台美夥伴關係也是自由開放的印太戰略下一股很重要的安定力量，總統表示，在GCTF（全球合作暨訓練架構）之下，台美已經為印太區域國家舉辦19場能力建構的研習營，很高興日本從今年起也加入這個架構，一起來舉辦多國研習營，期待未來有更多理念相近的國家能夠加入。（編輯：張均懋）1080618

總統蔡英文（右）18日在總統府接見美國布魯金斯研究院長艾倫（John R. Allen）（左）等一行，除歡迎訪問團來訪，也盼有眾人大力支持，促進未來台美更多交流合作。中央社記者謝佳璋攝　108年6月18日
總統蔡英文（右）18日在總統府接見美國布魯金斯研究院長艾倫（John R. Allen）（左）等一行，除歡迎訪問團來訪，也盼有眾人大力支持，促進未來台美更多交流合作。中央社記者謝佳璋攝　108年6月18日
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