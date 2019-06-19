台股盤中漲逾150點 站上10700點大關

（中央社記者吳家豪台北19日電）20國集團（G20）川習會確定成局，樂觀情緒帶動美股大漲，半導體類股受益大，激勵台股今天盤中上漲逾150點，連續突破10600點、10700點大關，最高來到10726.32點。

至10時36分左右，台股加權指數來到10703.16點，上漲136.42點，漲幅1.29%，成交值新台幣663.84億元，預估量能約1440億元。電子與金融股齊揚，分別上漲2.02%、0.77%。

美國總統川普在推特發文，提到他與中國國家主席習近平通話愉快，兩人下週將在G20峰會期間舉行「廣泛會談」，兩國團隊將展開預備性磋商，令投資人鬆一口氣。

蘋果概念股三大指標同步上漲，股王大立光大漲7.15%，來到3970元；台積電漲2.76%，來到242元；鴻海漲幅超過1%，報76.7元。

臉書（Facebook）從社群網站領域拓展到電子商務和全球支付，18日公布Libra加密貨幣的計畫，但挖礦概念股經過2天飆漲，今天拉回整理，撼訊在平盤76元附近震盪，青雲、麗臺分別跌0.26%、0.77%。（編輯：楊玫寧）1080619

川習敲定G20見面 大立光領軍蘋概股反彈

（中央社記者韓婷婷台北19日電）川習敲定下週在G20見面，激勵歐美股勁揚，台股受到激勵，蘋概股今天在大立光強勢大漲逾6%帶動下，展開反彈。

美國總統川普18日在推特上發文，表示和中國國家主席習近平通過電話，兩人將在下周日本舉行的G20會議會面。美股應聲大漲，波音、3M、蘋果與晶片股領漲，費半指數飆高4.33%，4大指數同步收紅。

台灣蘋概三王大立光、台積電、鴻海近來雖有利空訊息持續衝擊，但股價頗具支撐，今天更在川習會敲定激勵下，一馬當先成為台股反彈急先鋒，大立光早盤漲幅逾6%，4000元在望；台積電盤中漲幅也超過2.5%；鴻海則維持在1%左右漲幅。

蘋果新機一向在9月發表上市，前端供應鏈從5月開始始陸續拉貨，較後端的光學等零組件約在7月起開始進入量產拉貨期，儘管供應鏈透露今年受到貿易戰干擾，客戶及產業鏈均偏向保守，預期智慧手機仍處於成長停滯甚至進入衰退期，不過由於多鏡頭趨勢，光學鏡頭廠是少數仍具成長空間的產業鏈。

大立光股東會時釋出7月開始進入傳統旺季，7月營收將優於6月，第3季旺季拉貨效應仍存在，穩定蘋果供應鏈信心，也帶動玉晶光、可成、穩懋、欣興、臻鼎-KY、GIS-KY、台郡、康控-KY、優群等蘋概股止跌反彈。（編輯：鄭雪文）1080619