郭打國際牌備戰政見會 韓諮詢學者朱平常心準備

（中央社記者余祥、王淑芬台北22日電）國民黨總統初選首場國政願景電視發表會將於25日舉行，參選人郭台銘慎重看待，諮詢多位國外友人，力求好表現；高雄市長韓國瑜廣泛諮詢學者、卸任政務官，並利用晚上準備；前新北市長朱立倫則抱持平常心，盼用政見取勝。

國民黨智庫將在北、中、南舉辦3場國政願景電視發表會，首場在高雄國際會議中心舉行，聚焦在憲政、外交、兩岸及國安4大議題。

國民黨總統初選參選人郭台銘這週未安排下鄉行程，公開行程也明顯減少，不過，幕僚指出，由於這週有鴻海股東會、產業論壇等，郭台銘都需要花時間準備，可能明天之後才有時間好好練習發表會的內容。

幕僚透露，郭台銘非常重視這一場發表會，這是他第一次面對這樣的場合，力求有好的表現，他特別打了多通電話給美國、日本、東南亞、香港等地的友人，以了解國際情勢並諮詢他們的意見。

幕僚說，郭台銘對於發表會的主題有一套自己的架構和輪廓，他會先提出大方向，至於涉及到專業的細節則交由幕僚諮詢專家學者，把模糊的地方寫得更完整、正確，最後郭台銘仍會親自定稿，把內容轉換成自己的語言。

不過，幕僚說，郭台銘過去是大企業家、領導人，比較不會說一些有「人味」的話，或是有時說得太難、太深，小編都會盡量幫助他多了解各行各業，才能更親近選民。

高雄市長韓國瑜近日行程滿檔忙於市政，幕僚指出，韓國瑜並無太多時間準備，只能多利用晚上研究。

一名韓國瑜倚重的學者指出，韓國瑜諮詢的學者、智庫專家超過30名，還有至少12名以上的卸任政務官，諮詢的領域議題很廣泛，並就未來領導人會面臨的困境、自己的主張，還有可行的方向做意見交流。

至於政治資歷豐富的前新北市長朱立倫，幕僚透露，朱立倫用平常心看待這場發表會，平時也是按照原訂行程，通常都是利用晚上行程結束後的時間，對於稿子內容進行調整和修改，隔日早上再交由幕僚評估，以這樣的方式來來回回討論。

幕僚透露，朱立倫的講稿6、7成一定都出於自己的手，是很有自主性的政治人物，這一次發表會的準備過程包括題目討論、議題攻防等，他的參與度也很高，幕僚意見只是重要的參考。

不過，朱立倫過去是台大教授，幕僚最常提醒他的就是不要總是像在上課一樣，「談的內容很重要，但不代表就要板起臉孔」。當天發表會在穿著上也會選擇比較輕鬆、年輕的西裝款式，希望跳脫傳統政治人物的框架。（編輯：楊玫寧）1080622