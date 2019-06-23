運將拒載酒客遭毆 警：掃蕩特種營業場所

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭羅東林姓男計程司機者今天因拒絕載送酒客，遭招待所業者痛毆，住家還被砸毀。警方表示，除已將相關嫌犯移送法辦，還將加強掃蕩轄區特種營業場所，維護治安。

林姓男計程車司機受訪時說，住家對面開設的私人招待所業者過去常叫他的計程車代步，但他曾遇到酒醉客人表明拒載時，業者卻恐嚇若不載送就要把他全家「打掉」，他迫於無奈才接案。

林男表示，今天凌晨5時左右，這家私人招待所業者又打電話叫他載送客人，但到場後業者竟跳上計程車引擎蓋不斷挑釁，還聯手小弟猛毆他的頭部、太陽穴與嘴角共約30拳，連衣服都被拉破。事後，他前往轄區派出所報案，並到醫院就醫。

林男家屬表示，事後招待所業者還夥同小弟分持磚塊與木棍，砸毀他們家住處一樓落地窗，整個過程都有監視器錄影存證。林男事後開車返家，警方也隨同趕到，但對方竟叫2名小弟當著警察的面，衝上去痛毆林男，當時在旁的警員作為消極，直到林男被打數拳後，警員才趕緊拿出辣椒水制伏歹徒。

此外，業者事後還打電話給林男，要求低調處理，否則就要讓他們全家好看。

「宜蘭流氓當道了」、「報警也沒有什麼用」，林男家屬事後在臉書發文痛批，流氓根本不怕警察。

附近鄰居更指控，這家私人招待所開設後，治安事件頻傳，警方竟向他們冷回「你們怎麼不搬家？」

羅東警分局分局長陳立祺受訪說，相關嫌犯是特種營業場所從業人員，警方將依傷害、毀損、恐嚇等罪嫌移送法辦，後續也將朝組織犯罪偵辦；員警今天在現場處理時，絕對是強制執法，沒有消極作為；至於有警員要求當地民眾搬家，警方嚴正否認警員有這樣說法。

「你不讓人民安居，我就不讓你樂業，今晚一定讓店家歇業」陳立祺強調，警方將對轄區特種營業場所大規模臨檢，維護治安。（編輯：陳俊碩）1080623