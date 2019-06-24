台積電除息 台股跌24點失守10800點

受G20峰會前不確定因素干擾，台股24日盤中一度下跌逾百點，之後震盪走高，終場以小黑作收。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北24日電）受G20峰會前不確定因素干擾，台股今天盤中一度下跌逾百點，之後震盪走高，終場以小黑作收，但若扣除台積電除息蒸發近70點，大盤其實仍然收紅。

終場加權指數收在10779.45點，下跌24.32點，跌幅0.23%，成交值縮小至新台幣966.25億元。八大類股當中僅機電類股小跌，其餘上漲。

蘋概股中晶圓代工龍頭台積電今天除息，收在241元，小漲0.5元，漲幅0.21%，往填息之路邁進。光學鏡頭供應商大立光收3845元，上漲0.92%。鴻海收77.1元，上漲0.39%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台積電今天除息，指數直接蒸發約69.3點，但若扣除，今天台股盤中雖然下跌，跌勢並不嚴重。

蔡明翰認為，台股上週漲多，正好利用台積電除息下跌，修正技術面漲多的正乖離，在5日線10742點附近震盪，並獲得支撐。需要留意的是上週成交量多在1200億至1500億元，今天成交量明顯縮小，反映G20峰會前不確定因素下，市場觀望氣氛濃厚。

他說，本週台股投資人除了等待美中貿易談判結果，觀察重點就屬台積電今天除息最關鍵，而美國費城半導體指數偏弱，也影響半導體晶圓代工龍頭台積電填息行情，若費城半導體指數能站上季線1440.53點附近位置，將有利台積電上漲，也可望順勢帶動台股上漲。

美國總統川普與中國國家主席習近平熱線後，雙方將在28、29日日本大阪舉行的20國集團（G20）高峰會見面協商。

他指出，台股今天雖然小跌，但仍維持上週的短多格局，川習會前市場將持續觀望，但若雙方釋出善意，市場一般預期，美將對中國3250億美元商品緩課高關稅，以拖待變的結果，就如同去年曾經發生過的戲碼，美股自底部反彈，但因風險未消失，美股需在震盪中創高，也有機會帶動台股緩步走揚。（編輯：楊玫寧）1080624