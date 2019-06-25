九合一選後蔡英文變得不一樣 總統透露祕辛

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天透露祕辛說，外界好奇為何今年1月以後她好像變成不一樣的人，這是因為九合一選後，她要求府發言人林鶴明帶著年輕幕僚思考總統該做什麼，後來她的行程安排、談話內容都不同了。

蔡總統今天出席民進黨「2019青年入陣－民主新星研習營」成果發表會；學員們分享自己設計的標語。

有學員提到，標語是從「余天大哥」歌曲來的靈感；蔡總統打趣笑說「叫余天余大哥，真是沒大沒小，下次你看到陳菊秘書長，打算叫她什麼？不過，也沒關係啦，被叫到的人心裡其實是高興的」。

蔡總統說，剛才她進來時很多人叫她加油，她常聽到人家替她加油，但她常想回一句話「我的油需要你們來加啊」，從現在開始到2020大選都要在一起，通力合作打大選。

她提到，大家的標語牌與慷慨激昂發言，她覺得蠻好，但過去對黨工訓練是派去廟口，從沒有人聽講到10幾個、20個人聽，要說給台灣社會最基層、最重要力量的那群人聽，讓他們聽到懂，「這件事情恐怕才是你們最大的挑戰」。

蔡總統表示，這幾年執政，改革路上確實很多人無法理解，社會溝通很重要，世代之間對不同議題的看法差異性很高，因此常在議題與方向取捨之間，卡在不同世代、想法不同。

她當場交付兩項功課給學員，第一是「說服你們的同學、你同一世代的人」，第二是「說服你的爸爸媽媽、你的阿公阿嬤」，這恐怕是很大的工作；必須耐得住寂寞，是從政基本功與最困難工作。

蔡總統還透露祕辛說：「為什麼2019年1月以後，好像蔡英文變成不一樣的人，（去年）11月24日前的選舉為什麼蔡英文是另一個人。」她說，因為「11月24日以前蔡英文忙著做總統與黨主席」。

「敗選以後我坐在辦公室想說，我們應該怎樣檢討。」蔡總統透露，總統府有很多年輕幕僚，最老的就是林鶴明，她要求林鶴明帶隊，把年輕幕僚關在房間裡想總統該做什麼事情，該跟什麼人談話，年輕人有自己社群網路與觸角，但過去從來沒有人問他們總統應該做什麼。

她說，之後，她的行程安排、講話內容、接觸對象突然不同了，真的不能小看青年世代，「大人做事久了，常常忘了小朋友們究竟在想什麼，現在我們一定要翻轉」。

蔡總統也提到，傳統做組織，現在被網路取代，以前要挨家挨戶、到廟口找支持者，舊模式已面臨挑戰，最在行新模式的是年輕人，年輕人將來在選戰會變得非常關鍵，她不期待年輕人在造勢場放椅子或者大進場築人牆把支持者與候選人隔開，在這階段，她要請大家在網路上用獨特的、通行的語言做最大的擴散。

另外，蔡總統也提到，民進黨與生俱來的個性就是叛逆，「我們本來就是叛逆的政黨」，不要因為組織就喪失本性，「價值與叛逆的本性不要在過程中被妥協遺忘」。

蔡總統致詞講了許多，最後，她說：「好啦！我不能再當教授了，現在你面對的蔡英文是要一起打選戰的蔡英文，不是大選裡面的教授，我們一定要贏得大選。」她說，2020總統一定要勝選，立委一定要過半，「我不要問你們好不好，這就是一個命令啦，我們一起來達成」。（編輯：楊凱翔）1080625