台股大漲逾百點收復週線 投顧看好萬一行情

（中央社記者吳家豪台北27日電）市場樂觀看待美中貿易談判，亞股走高，台股今天終場上漲121.35點，收在10773.9點，收復季線與週線關卡，投顧認為，若談判結果能消除關稅問題，並使華為事件落幕，台股萬一行情可期。

美國總統川普啟程前往日本大阪出席20國集團（G20）高峰會，將與中國國家主席習近平會談，投資人期盼川習會能在貿易問題上獲致進展，以利終結去年以來的貿易戰。

美中貿易談判在5月破局前，雙方原本都表示已接近達成協議。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴財經新聞頻道CNBC：「我們已走完約90%的路，我認為能完成這項協議。」

台股加權股價指數今天終場上漲121.35點，收在10773.9點，漲幅1.14%，成交值1243.35億元。

台積電收240.5元，漲2.56%，股王大立光漲5%，收3885元。鴻海收77.4元，漲1.44%。聯發科上漲0.81%，收313元。

華南投顧董事長儲祥生認為，市場已傾向樂觀看待中美貿易戰，但後續還要繼續觀察談判結果，最好的利多就是美方承諾2000億美元中國商品進口關稅降回10%、3000億美元中國商品不加徵關稅，以及華為事件落幕，如果真的如此，台股萬一行情無虞，加上資金行情強，還能挑戰去年11270點的高點。（編輯：楊凱翔）1080627