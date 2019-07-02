退將赴陸管制協商無共識 立院3日表決處理

（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商兩岸人民關係條例，民進黨團提出再修正動議，高階將領退休後，終身規範參與中國大陸政治活動；因協商無共識，明天院會將表決處理。

蘇嘉全上午召集朝野協商台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）部分條文修正草案。

初審通過的草案明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或中將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在大陸地區舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為，如向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、歌頌或其他類似行為。

規範年限部分，原本政院版草案中規定，「退離職滿15年者，不在此限」，初審時條文遭保留；但民進黨立法院黨團今天提出的再修正動議中，將15年的年限拿掉，等同是終身規範。

民進黨團總召柯建銘說，國安五法的最後一塊拼圖，最後的版圖在這，修法緣由是有很多退將，在中共總書記習近平演說時站起來拍手，有礙國家尊嚴；呼籲國民黨應站在國家安全、共同利益的角度來看待，他認為就是終身限制，不管是國安局、國防部的退將，都不應該設有年限。

國民黨團總召曾銘宗表示，基於國安理由，國民黨完全贊成修法，但政治活動很難去認定，後續條文訂完後能不能執行、罰則有沒有符合比例原則等，應再審慎考量。

陸委會副主委邱垂正說，修法只規範在中國大陸黨政軍舉辦的慶典、活動，不得對旗、徽、歌有行禮、歌頌等行為，限縮在最小範圍；維護國家基本尊嚴、對國家忠誠的行為是一輩子，也是人民應盡義務。列管人數估計在1000人以內，實際上不到700人。

蘇嘉全也說，能擔任到這麼高的職務，「被規範也應該啦」。最後因協商無共識，保留送明天的院會中處理，保留條文開放立委登記發言。（編輯：林興盟）1080702