台積電掉大單 台股盤中跌逾百點

（中央社記者潘智義台北3日電）受台積電客戶全球繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）將7奈米繪圖處理器（GPU）晶片大單轉給三星影響，由台積電帶動今天台股走跌，盤中大跌逾百點。

11時10分加權指數來到10751.19點，大跌113.93點，成交值新台幣668.43億元，8大類股全面下跌。

蘋概股3大指標台積電盤中來到243元，下跌2.4%、大立光來到3975元，下跌4.9%。鴻海來到77.6元，下跌1.89%。

台塑4寶當中，除了今天除息的南亞貼息，盤中來到72元，下跌1.77%，先一步除息的台塑也貼息，盤中來到104.5元，下跌0.94%。

凱基投顧分析師表示，川習會後台股在週一跳空大漲，但僅一日行情，當天爆大量填息的台積電今天因7奈米繪圖處理器晶片掉單，股價下跌；週一漲停的大立光，以及鴻海今天也都下跌，3檔權值股下跌直接帶動大盤跌勢。

從技術面來看，今天電子、金融、傳產股都跌，盤中指數已跌破週一收的紅K棒，短線恐震盪整理，由於這波漲勢為階梯式緩步墊高，上漲過程不斷測試，所以即便短線下跌也應只是震盪整理，不至於立刻轉空。

分析師認為，台股反映川習會利多僅一日行情，但畢竟後續美中貿易談判仍充滿變數，且隨後又傳出美國又可能對歐洲加稅，以及台積電掉單利空，短線指數難免整理，可選擇第2季獲利不錯，6月營收表現較好，下半年展望佳的股票。（編輯：趙蔚蘭）1080703