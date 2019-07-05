地方做建設中央都支持 蘇貞昌：撥300多億給台中

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）台中市長盧秀燕因不滿中央補助不公，拒絕出席行政院會。行政院長蘇貞昌今天受訪表示，擔任院長以來，撥了新台幣300多億元給台中市，「地方要做建設，中央都會支持」。

蘇貞昌今天視察屏東農業生物科技園區，媒體詢問盧秀燕因不滿中央補助不公平，缺席行政院表達抗議。他表示，當家方知柴米貴，盧秀燕第一次當首長，會覺得怎麼都是欠錢，這個經驗以前他當縣長時也有。

蘇貞昌說，中央對地方的照顧幫忙不分藍綠，擔任院長以來，已給了300多億元幫忙台中，昨天下午他特別到台中，為了台中旱溪的整治，已在2月撥款6億元，昨天對於接續下來的工程20幾億也答應全力支持。他要照顧22個縣市，負擔比盧市長重很多，也希望地方多體諒，大家一起合作。

對於盧秀燕不出席行政院會，蘇貞昌說，市長很忙，能列席院會，行政院歡迎；如果沒有空，也會體諒。大家還是可以把為公服務的工作真正做到位，不必鬧情緒。

媒體問是否感受到「國民黨在醞釀一個中央卡地方的氛圍」，蘇貞昌說，這些年來，在蔡總統領導下，做出非常多的成績，例如這一陣子就有很多的好消息，像3月才被歐盟自稅務不合作名單中刪除；遠洋漁業最近剛從歐盟的漁業黃牌名單去除。

另外，蘇貞昌說，22年前口蹄疫，台灣損失慘重，經過多年努力，台灣完全沒有口蹄疫病情，已向世界動物衛生組織（OIE）提出申請，在進一步檢驗後，希望在明年拔針成功，列為口蹄疫的非疫區。

蘇貞昌也提到台灣的農業出口創20幾年來的歷史高峰，光鳳梨這5個月的出口量就比過去整年還多，這都是一直成長。所以「蔡政府的努力，我們都有實際的成績向國人報告，希望大家一起努力，不要看衰台灣」。(編輯:孫承武)1080705