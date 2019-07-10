國民黨擬刪總統兼黨魁條款 增5縣市長為常委

國民黨10日下午召開第2次黨章研修小組會議，會議中對於刪除黨章中規定總統兼任黨主席的條文有高度共識。圖為國民黨主席吳敦義。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨全代會將討論黨章修正案，經黨章研修小組討論後，具有共識的為刪除總統兼任黨主席條款，以及新增由黨主席指定5席縣市長為中常委2案，最快在17日中常會通過，並在全代會最後議決。

全代會將在7月28日召開，除正式通過總統候選人外，也會討論黨章修正相關議案，會前國民黨都會召開黨代表座談會凝聚黨代表共識，再經由國民黨黨章研修小組審議。

知情人士說，今天下午召開了第2次的黨章研修小組會議，2案具有高度共識，第一案為刪除黨章中規定總統兼任黨主席的條文，落實黨歸黨、政歸政的原則。

外界揣測，由於黨主席吳敦義並未參加此次總統初選，刪除總統兼任黨主席條款為吳敦義的保衛戰。

知情人士指出，的確有黨代表認為，可能出線的總統參選人都不具黨務經驗，未來恐會出現空窗期，對黨務推動不利；也有人擔心吳敦義若連主席的位置都要交給別人，恐會減弱未來2020的輔選力道。

不過，中常委曾文培認為，外界解讀成是為誰修正黨章都太過政治化，刪除總統兼任黨主席規定是有理由的，主要考量到過去每一個兼任黨主席的總統都以敗選收場，可見兼任黨主席對執政來說未必是好事。

曾文培指出，總統受限許多規定無法登陸，但若總統不兼任黨主席，國民黨黨主席一樣可以出席國共論壇以及其他兩岸交流活動，可幫總統分擔兩岸事務，也是一件好事。

此外，為落實黨內造化的承諾，黨代表積極推動黨籍縣市長全數列為指定中常委，不過，日前邀請15縣市長列席中常會，出席情況都不如預期。

知情人士說，經過黨章研修小組討論後，考量到若將15縣市長列為當然中常委，恐因縣市長市政繁忙，導致中常會時常因未達法定出席率而無法召開，因此討論改為由黨主席指定5位縣市長為中常委，以漸進式方式，進行黨的內造化。

知情人士說，5名指定中常委應會以六都或是北部的縣市長為優先徵詢對象。（編輯：楊凱翔）1080710