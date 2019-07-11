罷韓煎餅店老闆遭謾罵 韓國瑜籲互相理解包容

高雄市長韓國瑜11日表示，有人要罷免他，他欣然接受，民主自由社會就是這樣，他呼籲大家互相理解對方的立場，也就是愛與包容。圖為韓國瑜（前）11日出席「我家的兩岸故事－遷台歷史記憶兩岸四城巡展」首展開幕式。中央社記者董俊志攝 108年7月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高雄市一家煎餅店老闆因響應罷免市長韓國瑜遭謾罵，韓國瑜今天表示，有人要罷免他，他欣然接受，民主自由社會就是這樣，他呼籲大家互相理解對方的立場，也就是愛與包容。

一家香蕉煎餅店反制日前高雄觀光日韓粉來高雄觀光，舉辦憑罷韓連署書來店送香蕉煎餅活動，並在粉專提到，「寒流總是會過的#韓罷天#天天是好天#罷韓#不能等#罷韓#不能停」，引來罵聲，還有人在社群網路揚言對店家及老闆不利，全案經老闆報警，警方偵辦並加強保護。

業者昨天深夜在社群貼文聲明，他在此跟所有愛台灣的人說聲真的很抱歉。這遲來的道歉，真的很對不起社會大眾，只因連夜的失眠而遲到了；謾罵的聲浪而遲到了；精神的耗弱而就醫了。在此獻上十萬分的抱歉，不要再罵他了。

韓國瑜上午出席「我家的兩岸故事-遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」首展開幕式受訪表示，「我們為什麼這樣子？大家就是愛與包容」，請大家不要再互相惡意攻擊，能夠理解對方的立場就好了，「就像罷免案提出來，我也欣然接受」，民主自由社會就是這樣。（編輯：陳俊碩）1080711