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楊文科：新竹縣小一開始英語教育

最新更新：2019/07/11 17:51
新竹縣長楊文科（後右2）11日到新埔鎮照門國小訪視英語學習營隊，他表示，12年國教課綱將在今年8月上路，新竹縣政府要讓英語教育扎根，從國小一年級開始進行英語教育課程。中央社記者郭宣彣攝 108年7月11日
新竹縣長楊文科（後右2）11日到新埔鎮照門國小訪視英語學習營隊，他表示，12年國教課綱將在今年8月上路，新竹縣政府要讓英語教育扎根，從國小一年級開始進行英語教育課程。中央社記者郭宣彣攝 108年7月11日

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣長楊文科今天宣布，為培養孩子具備跨國溝通能力，縣內將從國小一年級進行英語教育課程。

楊文科今天到新埔鎮照門國小訪視英語學習營隊，並與學員一同說英語、玩遊戲，他在現場正式宣布，12年國教課綱將在今年8月上路，新竹縣政府要讓英語教育扎根，從國小一年級開始進行英語教育課程。

楊文科表示，依據12年國教課程綱要，運用彈性學習課程，新竹縣內國小一年級將實施以英語學習為主題的國際教育課程，如增聘外籍英語教師，朝一鄉鎮至少一外籍師資的方向努力，並推動英語繪本閱讀等。

楊文科指出，新竹縣幅員廣大，也因偏鄉交通與產業經濟條件不佳，導致縣內學生在學習的成效上，教育資源不均衡，為弭平英語學習落差，提前從國小一年級開始，培養英語溝通能力。

楊文科表示，新竹縣的教師們為提升學生學習興趣，將日常生活情境融入英語學習中，並透過閱讀理解、體驗操作等學習活動，營造英語學習情境，提升孩子在英語閱聽、理解與對話能力，也為新竹縣的英語教育注入新思維與突破。

楊文科表示，未來，也透過英語教學計畫，運用學科與英語統整的跨領域學習法，改善英語學習情境，採取在上課中、或在課後，以學習輔助的方式，培養孩子英語的學習力。

他說，經費來源也將募集社會公益經費資源的投入，從小學一年級開始，培育英語的基本溝通能力，讓孩子擁有好的英語學習環境，不再害怕開口說英語，讓英語也可以很生活化。（編輯；方沛清）1080711

新竹縣長楊文科（右1）11日到新埔鎮照門國小訪視英語學習營隊，並與學員一同說英語、玩遊戲。中央社記者郭宣彣攝 108年7月11日
新竹縣長楊文科（右1）11日到新埔鎮照門國小訪視英語學習營隊，並與學員一同說英語、玩遊戲。中央社記者郭宣彣攝 108年7月11日
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