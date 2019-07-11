鮑爾暗示可能降息 新台幣午盤強升1.35角

（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會主席鮑爾暗示本月降息機率升，美元應聲走弱，加上外資偏匯入，新台幣中午暫收31.025元，強升1.35角，測試31元整數大關，台北外匯市場成交金額5.6億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在準備向國會發表的證詞中表示，貿易摩擦和全球經濟情況帶來的不確定性，持續影響美國經濟展望，暗示不排除聯準會於本月稍後降息。

外匯交易員表示，美中貿易戰的氣氛近期趨於緩和已是利多因素，如今鮑爾暗示月底降息，進一步刺激資金回流亞洲市場，美元走弱，人民幣、韓元等亞幣走揚，台灣則是股匯齊揚，台股開高震盪走高，外資匯入帶動下，新台幣最高匯價也來到31.01元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.07元，早盤最高31.01元、最低31.097元。

不過外匯交易員指出，今天新台幣強勁升值，但成交量並不算太大，主因是聯準會降息是在預期之內，現在只是消息面帶來波動，預估短期新台幣仍是在區間內震盪。（編輯：黃國倫）1080711