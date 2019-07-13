蔡總統過境紐約 重視和台灣青年交流[影]

總統蔡英文（前左7）訪問加勒比海友邦，去程過境美國紐約最後一天，13日上午（當地時間）到中央公園與台灣留學生相見歡，並和學生們開心合影。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

（中央社記者溫貴香紐約13日電）總統蔡英文出訪友邦過境紐約，美方禮遇規模有多項突破，陪同出訪的立委羅致政說，蔡總統此行格外重視年輕人聲音，在中央公園健走等活動，都特別安排和台灣留學生、青年交流互動。

蔡總統離開紐約前在臉書貼文表示，台灣的年輕人都很有想法，在海外也很關心台灣，已經有很多人跟她說要回來投票；無論大家在世界上哪個角落，都要一起為了心愛的台灣努力。

相關人士指出，總統一直很關心海外青年的學習、工作狀況，過去過境各地，都會特地安排機會，與當地台灣青年、學生見面，關心他們在海外的生活情形、見聞，以及對國家現在與未來的想法和意見。

蔡總統昨天在哥倫比亞大學座談後，也安排了短暫時間與哥大台灣學生見面，離開紐約前的最後一個上午，邀請在紐約的台灣青年一起在中央公園健走互動。

幕僚指出，今天參與活動的台美青年，多數都在美國各地大學完成學業後，因為工作等因素在紐約定居，生活圈除了商業、金融、文化等專業領域外，也包括社區的公共參與，並積極參與台灣在紐約的各種國際交流議題，協助台灣在海外推動各項國際參與。

羅致政表示，美方對蔡總統在紐約的活動，在維安許可的前提下給予最大的自由與方便，今天早上在中央公園健行活動後，總統還坐船遊河，近距離觀看自由女神像。

他也透露，昨天自哥大返回飯店途中，蔡總統也臨時造訪Lenny’s Bagel店，買了紐約最具代表性的貝果。

羅致政指出，中央公園是紐約曼哈頓的著名地標，紐約人在這邊散步、運動、活動，已是生活的一部分，總統到這邊公開活動，有指標意義。由於僑宴要自付餐費，留學生大多無法出席，公園健行是最無負擔，且更輕鬆、更親民、更接近的方式來互動。

這次參與和蔡總統交流的年輕人分別屬於台北公民協會(TACL)的台美菁英協會（TAP—NY,Taiwanese American Professionals)、守護台灣自由（Keep Taiwan Free）、海外台灣青年陣線，在美國推動台灣文化、參與國際組織等活動。（編輯：黃瑞弘）1080713

總統蔡英文（前右）訪問加勒比海友邦，去程過境紐約的最後一天行程，13日上午（當地時間）到中央公園與台灣留學生相見歡，並一起健行，到場時親切與學生握手致意。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（中藍衣者）出訪去程過境美國紐約最後一天，13日上午（當地時間）在中央公園與台灣留學生相見歡並一同健走，學生們也送上紀念T恤給蔡總統。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日