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國際油價走揚 15日起汽油漲0.4元柴油0.5元

最新更新：2019/07/14 12:47
中油公司宣布，15日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升新台幣0.4元、柴油價格每公升0.5元。（中央社檔案照片）
中油公司宣布，15日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升新台幣0.4元、柴油價格每公升0.5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北14日電）受國際油價上漲影響，中油公司今天宣布，15日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升新台幣0.4元、柴油價格每公升0.5元，95無鉛汽油調整後的價格為每公升29.1元。

中油說明，本週受到美國原油庫存驟降、墨西哥灣區油田避風關閉以及美伊關係緊繃等因素影響，推升國際油價走揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.84美元，較前週62.86美元上漲1.98美元，新台幣兌美元匯率貶值0.050元，國內油價依公式計算漲幅為2.65%。

中油指出，本週92無鉛汽油及柴油沒有超過亞鄰最低價，因此汽、柴油應各別調漲0.4元及0.5元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升29.1元。

15日凌晨零時起，中油調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.6元。

中油也說，今年累計截至6月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額為17.94億元；國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，並沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」的情形。（編輯：鄭雪文）1080714

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