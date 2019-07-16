郭台銘連8個月增加持股 鴻海市值突破1.1兆

鴻海16日早盤股價最高來到80.3元，上漲2.82%，市值突破新台幣1.1兆元，來到1.11兆元。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海創辦人郭台銘連續8個月增加鴻海股票，鴻海今天早盤股價走堅，最高來到80.3元，上漲2.82%，市值突破新台幣1.1兆元，來到1.11兆元。

現任鴻海董事的郭台銘，6月再增加鴻海股票550張，累計持股來到133萬7938張，個人持股比重來到9.65%。

郭台銘從去年11月起每月增加鴻海股票，連續8個月共加碼4萬460張。

外資法人15日終結連續2個交易日賣超鴻海，轉買超6104張。

鴻海6月自結合併營收新台幣3965.37億元，創歷年同期新高，第2季營收達1兆1605.41億元，也創同期新高。法人指出，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備。

鴻海於6月21日股東會投票通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%。共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。

鴻海將於7月25日除息交易，8月23日為現金股利發放日。若以郭台銘6月持股粗估，屆時起碼有53.51億元股息入袋。（編輯：張均懋）1080716