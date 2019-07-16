更多編輯台推薦新聞：
赤燭發聲明：還願短期內上架無望
產經

赤燭發聲明：還願短期內上架無望

萬年頻道惹怨 有線電視業者擬出手打破
產經

萬年頻道惹怨 有線電視業者擬出手打破

力阻全球暖化 台大跨國研究發現二氧化碳還原新方法
科技

力阻全球暖化 台大跨國研究發現二氧化碳還原新方法

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

郭台銘連8個月增加持股 鴻海市值突破1.1兆

最新更新：2019/07/16 10:16
鴻海16日早盤股價最高來到80.3元，上漲2.82%，市值突破新台幣1.1兆元，來到1.11兆元。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）
鴻海16日早盤股價最高來到80.3元，上漲2.82%，市值突破新台幣1.1兆元，來到1.11兆元。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海創辦人郭台銘連續8個月增加鴻海股票，鴻海今天早盤股價走堅，最高來到80.3元，上漲2.82%，市值突破新台幣1.1兆元，來到1.11兆元。

現任鴻海董事的郭台銘，6月再增加鴻海股票550張，累計持股來到133萬7938張，個人持股比重來到9.65%。

郭台銘從去年11月起每月增加鴻海股票，連續8個月共加碼4萬460張。

外資法人15日終結連續2個交易日賣超鴻海，轉買超6104張。

鴻海6月自結合併營收新台幣3965.37億元，創歷年同期新高，第2季營收達1兆1605.41億元，也創同期新高。法人指出，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備。

鴻海於6月21日股東會投票通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%。共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。

鴻海將於7月25日除息交易，8月23日為現金股利發放日。若以郭台銘6月持股粗估，屆時起碼有53.51億元股息入袋。（編輯：張均懋）1080716

延伸閱讀
郭台銘首富轉戰政壇跌跤 動向埋伏筆郭台銘初選落敗下一步 幕僚：出國思考沉澱
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報