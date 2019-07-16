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媒體質疑美強迫推銷戰車 國防部：與事實不符

最新更新：2019/07/16 14:36
媒體評論影射美售台M1A2T戰車有強迫推銷等狀況，國防部16日表示，與事實不符，呼籲切勿再以臆測方式污名化國軍。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）
媒體評論影射美售台M1A2T戰車有強迫推銷等狀況，國防部16日表示，與事實不符，呼籲切勿再以臆測方式污名化國軍。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）

（中央社記者王承中台北16日電）國防部今天針對有媒體評論影射美售台M1A2T戰車有強迫推銷等狀況表示，與事實不符，呼籲切勿再以臆測方式污名化國軍，軍購案均秉持依法行政的原則辦理，無關任何政治考量。

聯合報今天報導，美國公布的M1A2T戰車軍售金額，比國防部先前評估並經立院通過的預算還多出新台幣200多億元，不免令人懷疑，難道美國有強迫推銷等狀況。

對此，國防部發布新聞稿駁斥與事實不符，並呼籲媒體應謹守社會公器分寸，公允評價國防事務，切勿再以臆測方式污名化國軍。

國防部表示，有關軍購案均秉持依法行政的原則辦理，依規定完成建案程序，無關任何政治考量。本次美方同意軍售項目，為國軍爭取多年的重要防衛武器裝備，且M1A2T戰車為全新品、比照美軍現役的先進裝備，獲得後有助於強化台灣自我防衛能力及維護區域和平穩定。

國防部指出，軍購案經立法院審議通過，符合預算法規，且將在朝野委員共同監督下透明執行，達成建軍備戰、國土防衛目標，呼籲民眾共同支持。（編輯：張均懋）1080716

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