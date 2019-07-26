109年總預算歲出初估破2兆 因應少子化增幅最高

（中央社記者顧荃台北26日電）行政院長蘇貞昌下午召開109年度預算審核會議，行政院發言人Kolas轉述，109年中央政府總預算歲出與歲入都超過新台幣2兆元，其中少子女化對策經費增加48.3%，是成長比率最高者。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）會後受訪表示，政府嚴守財政紀律，編列109年度中央政府總預算，歲入達2兆900億元，成長率達5.3%，其中稅課收入1兆6700億元，成長2%；歲出約2.1兆元，成長率5.2%。總預算及特別預算整體差短控制在2000億以內。

Kolas表示，109年總預算增加的歲出經費，主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點。

Kolas說，109年總預算分成9大類，經費全部都成長，其中最多的預算是社福預算約5200億元，比今年增加約6.6%，包括撥補勞保基金200億元，以及政府支出的勞健保與國保100多億元等。

國防預算超過3500億元，比今年增加140億，成長4.3%，新增經費用於因應募兵制的志願役人力經費，以及提升裝備妥善率的作業維護費。

教育預算超過3000億元，增加110億，成長3.9%；科技預算990億元，成長4.7%；文化預算291億元，增加1.3%。

Kolas指出，109年成長比例最高的，是少子女化對策計畫經費，因應發放育兒津貼、補助準公共化幼兒園經費、設置公共化幼兒園等費用，編列約440億元，增加140億元，成長48.3%。

另外，Kolas說，公共建設預算編列超過1600億，比今年增加40幾億元，成長約2.6%，主因是新增汙水下水道建設、台鐵整體購置汰換車輛等經費；另外，年改節省挹注退撫基金150億元；對地方一般性及專案補助編列1700億元，增加5.6%。

Kolas說，在營業及非營業特種基金方面，109年度預算收支規模達5兆元，固定資產投資3754億元，主要是提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務。

Kolas表示，109年預算將於8月15日行政院院會通過後，依法在8月底前送進立法院。在院會通過之前，各機關若仍須微調者，會持續與主計總處研議調整，因此109年度總預算仍需等院會通過後才最終拍板定案。（編輯：楊凱翔）1080726