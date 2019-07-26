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徐國勇：沒說過韓國瑜不配當市長 散布者已道歉

最新更新：2019/07/26 19:14
內政部長徐國勇26日表示，散布他說韓國瑜不配當高雄市長假訊息的粉絲專頁已道歉並撤掉不實訊息。（中央社檔案照片）
內政部長徐國勇26日表示，散布他說韓國瑜不配當高雄市長假訊息的粉絲專頁已道歉並撤掉不實訊息。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北26日電）內政部長徐國勇今天表示，對於有臉書粉絲專頁指他說韓國瑜不配當高雄市長一事，在他向警察機關舉報後，散布假訊息的粉絲專頁已道歉並撤掉假訊息。

徐國勇昨天表示，有數個臉書粉絲專頁幾乎在同一時間，散布他說高雄市長韓國瑜不配當市長，但他從來沒有這些發言，那幾篇文章都是假訊息，而他也已向警察機關舉報粉絲專頁散布謠言，將依社維法調查，呼籲民眾勿再分享假訊息。

徐國勇今天下午在臉書發文指出，在他向警察機關舉報這些粉絲專頁散布謠言之後，原本散布假訊息的幾個粉絲專頁已於昨天同時間發布澄清公告、道歉並撤掉原本的假訊息。他並沒有向警察機關撤回舉發，是粉絲專頁主動道歉澄清。

徐國勇表示，沒有發生過的事情，卻將它製造出來並散布，這個不是評論，而是真正的假訊息，這種行為意圖製造社會對立、衝突，非常不應該。

徐國勇說，再次強調，施政、救災、治水不分藍綠，若地方政府需要協助，內政部都會協助，希望不要再有有心人士藉機挑撥、無端生事，中央地方協力一起為民眾生活打拚。

根據徐國勇昨天公布的圖片顯示，包含「韓家軍鐵粉聯盟、反林佳龍粉絲團、蔡英文下台罷免罪狀集結總部、反蔡英文粉絲團、反蔡英文聯盟－全國民怨嗆蔡總部」等臉書粉絲專頁，不約而同在22日下午4時24分至26分許，以徐國勇接受媒體訪問的圖片發文指出，「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水不會處理，所以他不配當高雄市長」。（編輯：蘇志宗）1080726

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