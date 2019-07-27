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法徵數位稅衝擊Google蘋果臉書 川普揚言報復

最新更新：2019/07/27 07:28
法國將對全球科技大廠課徵數位稅。美國總統川普揚言，法國若對美國科技大廠課稅，美國將採取「實質性」報復手段。（圖取自Pixabay圖庫）
法國將對全球科技大廠課徵數位稅。美國總統川普揚言，法國若對美國科技大廠課稅，美國將採取「實質性」報復手段。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天指出，法國將會課徵數位稅。此前不久，美國總統川普揚言，法國若對美國科技大廠課稅，美國將採取「實質性」報復手段。

勒麥爾對川普的警告回應說：「數位活動的全球性徵稅，對我們所有人而言都是一項挑戰。我們想要在G7和經濟合作暨發展組織（OECD）間達成協議。同時，法國將執行國家決策。」

川普今天稍早就法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計劃對全球科技大廠課稅之舉，指責他「愚蠢」，威脅採取實質性報復手段，暗示可能針對法國葡萄酒。

法國通過這項法案，將對谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）和亞馬遜（Amazon）等美國科技巨擘造成影響。

川普表示：「若任何人要對他們課稅，應該是由他們的母國－美國來做。」「我們不久之後，將對馬克宏的『愚蠢』採取實質性的回報行動。我向來都說，美國葡萄酒要比法國葡萄酒好喝。」（譯者：徐睿承）1080727

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