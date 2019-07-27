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搭小黃陪考遇車禍 一家三口妻死女重傷

最新更新：2019/07/27 14:06
台北市民生東路4段與光復北路口附近27日上午發生2輛計程車車禍意外，造成陪同女兒考試的鄭姓夫妻受傷，其中鄭妻傷重不治，其女兒頸椎受傷昏迷。（民眾提供）中央社記者劉建邦傳真　108年7月27日
台北市民生東路4段與光復北路口附近27日上午發生2輛計程車車禍意外，造成陪同女兒考試的鄭姓夫妻受傷，其中鄭妻傷重不治，其女兒頸椎受傷昏迷。（民眾提供）中央社記者劉建邦傳真　108年7月27日

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市民生東路4段與光復北路口附近今天上午發生2輛計程車車禍意外，造成陪同女兒考試的鄭姓夫妻受傷，其中鄭妻傷重不治，其女兒頸椎受傷昏迷。車禍原因，待進一步釐清。

台北市消防局指出，上午7時許獲報，指民生東路4段及光復北路口發生車禍，派員到場發現，有2人受困車內，經警消搶救後脫困、送醫。

警方初步調查，鄭姓夫妻陪女兒搭計程車前往新北市考試，該車行經北市民生東路4段路口時，駕駛準備左轉光復北路，遭直行的計程車撞上，導致鄭姓夫妻及女兒受傷，其中鄭妻送醫後傷重不治，鄭女則是頸椎受傷昏迷，鄭員輕傷。另一輛計程車的駕駛及乘客則分受輕傷。

警方對2名計程車司機酒測，酒測值為0。初步研判疑轉彎車未注意直行車而釀起車禍，但車禍原因，仍有待進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1080727

台北市民生東路4段與光復北路口附近27日上午發生2輛計程車車禍意外，車輛嚴重毀損，造成陪同女兒考試的鄭姓夫妻受傷，其中鄭妻傷重不治。（民眾提供）中央社記者劉建邦傳真　108年7月27日
台北市民生東路4段與光復北路口附近27日上午發生2輛計程車車禍意外，車輛嚴重毀損，造成陪同女兒考試的鄭姓夫妻受傷，其中鄭妻傷重不治。（民眾提供）中央社記者劉建邦傳真　108年7月27日
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