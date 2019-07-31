藍委臉書宣傳育兒補助 總統：好政策朝野一起推

（中央社記者葉素萍台北31日電）育兒補助3項政策8月1日上路，總統蔡英文今天透過臉書表示，為了減輕家長負擔，政府擴大投資下一代。國民黨立委黃昭順、呂玉玲也在臉書宣傳這項政策，蔡總統與行政院長蘇貞昌在立委臉書頁面留言感謝。

蔡總統留言提到：「好政策不分朝野一起推，歡迎大家來分享。」蘇貞昌則感謝立委對行政院團隊的認同與分享，表示「這是我們該做的」。

8月1日上路的育兒三補助分別為，2到4歲育兒津貼，符合條件者，每月將發放新台幣2500元；準公共化幼兒園8月擴及六都，政府與符合要件的私幼簽約並加以補助，家長每月繳費不超過新台幣4500元；及幼童專用車屆齡汰換補助計畫。

蔡總統稍早透過臉書貼文指出：「如果我們不做些什麼，未來我們看到路上有人推著嬰兒車，我們可能都會掉眼淚，感謝他們願意生小孩。」總統說，這是她剛上任時，當時行政院長林全對她說的話。

蔡總統說，少子女化對台灣來說的確是很大的挑戰，行政團隊3年多來，不敢鬆懈、嚴肅面對，跨部會整合了許多資源。為了減輕家長的負擔，政府擴大投資下一代，逐步充實公共化的照顧體系，讓想生小孩的年輕人養得起。（編輯：楊玫寧）1080731