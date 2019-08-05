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人民幣匯率貶破7大關
美中貿易戰火升溫，5日上午人民幣兌美元匯率貶破7元大關，新台幣也隨之急跌，開盤即貶5.4分，收盤時重貶2.52角。
人民幣匯率貶破7大關
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人民幣匯率貶破7大關1/12

人民幣破7 美股開盤大跌道瓊重挫逾500點

最新更新：2019/08/05 22:14
人民幣重貶，美股5日開盤大跌，道瓊工業指數重挫逾500點。圖為紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
人民幣重貶，美股5日開盤大跌，道瓊工業指數重挫逾500點。圖為紐約證券交易所。（中央社檔案照片）

（中央社紐約5日綜合外電報導）北京當局為回應美國總統川普對中國貨品加徵關稅，放任人民幣貶值至10餘年來最低價，投資人擔心這將使美中更難達成貿易協議，美股開盤大跌，道瓊工業指數重挫逾500點。

華爾街股市開盤後，台北時間晚上9時54分，道瓊工業指數大跌509點或1.92%，來到25975點。

科技股那斯達克指數大跌202.599點或2.53%，來到7801.04點。

台北時間晚上9時39分，準普爾指數大跌51.53點或1.75%，來到2880.72點。

許多媒體指出，北京讓人民幣重貶，暗示中方幾已放棄達成貿易協議希望。

中國人民銀行今天將人民幣兌美元中間價訂在低於6.9元水準，為去年12月以來首見。人民幣匯價應聲貶破7元大關，在岸人民幣下貶1.4%，台北時間晚間6時32分報7.0385兌1美元；離岸人民幣更一度重貶1.9%，跌到創紀錄新低價位。 （譯者：陳政一）1080805

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