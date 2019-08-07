國民黨：不擔心柯文哲選總統 只怕郭台銘相挺

台北市長柯文哲（左）籌組台灣民眾黨，雖尚未鬆口是否參選總統，但近日動作頻頻，有媒體報導，柯已與鴻海創辦人郭台銘會面商討選戰策略。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北7日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，目標挺進國會。國民黨操盤人士說，國、民兩黨長期經營地方，柯推派人參選立委他們「沒放在眼裡」，國民黨不擔心柯文哲選總統，只擔心鴻海創辦人郭台銘相挺。

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，雖尚未鬆口是否參選總統，但近日動作頻頻，不僅已與前立法院長王金平會面，媒體更報導，柯也已與郭台銘會面商討選戰策略，外界揣測，郭、王、柯3人結盟態勢成形。

國民黨操盤人士說，只有柯文哲一個人對國民黨的選情不構成威脅，唯一擔心的就是郭柯結盟。

針對近日國民黨主席吳敦義、前總統馬英九試圖與郭台銘聯繫，但似乎沒有進展，中常委姚江臨今天說，整合工作一天一天在做，一定多少有進展，他相信郭台銘是世界級的人物，「郭、王會看得起柯文哲那種陣仗嗎？」

姚江臨認為，本月底一定會解決黨內整合的問題，屆時國民黨就會團結一致、打贏勝仗。

中常委曾文培也認為，柯文哲組黨被媒體稱為「失意陣線聯盟」，不被藍、綠提名的人選就與柯靠攏，相信郭、王的格局不是失意陣線聯盟這個層次。

國民黨操盤人士分析，從台灣民眾黨的黨員名單可見，大多是柯文哲市府幕僚、隨扈，沒有重量級人士相挺，可見外擴效應不足。

在區域立委方面，操盤人士說，從年初北市立委補選柯文哲力挺的前台北市觀傳局局長陳思宇得票數可見，柯的光環無法轉移給所支持的立委參選人。

操盤人士指出，要參選區域立委不是只要聲量大就好，更需要在地的經營和組織戰，國、民兩黨都在地方長期經營，國民黨更已開始棋盤式布局，縮小到以里為單位固票，「布下天羅地網，柯文哲一時要鬆動也難」。

操盤人士說，立委選舉畢竟是單一選區制，最後還是回歸到藍綠對決，將會發生棄保效應，國民黨並不擔心柯文哲分食立委選票。

至於不分區立委方面，操盤人士以上一屆選舉親民黨的得票率為例，最多也只分得3席不分區席次，柯文哲的台灣民眾黨政黨票能拿1至2成就不錯了。

操盤人士說，柯文哲已違背了自己的政治承諾，過去公開說政黨是幫派，現在卻走一樣的路，這一點必須要說服選民。（編輯：李信寬）1080807