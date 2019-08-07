禁煤治空污 侯友宜：111年新北成無煤城市

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市長侯友宜今天表示，為持續防治空氣污染，要求落實燃煤鍋爐退場等政策，希望新北市在民國111年達成無煤城市的目標，使空氣更清新，全面符合國家空氣品質標準。

侯友宜今天在市政會議聽取環保局防治空污的具體作為，其中包括108年底燃煤鍋爐退場、瀝青業燃料油改氣，109年瀝青業加裝空污連續自動監測設施，111年燃煤汽電共生機組退場等政策，以及落實移動污染源與逸散污染源的管制。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，新北市面對空氣的品質管理，希望從今年開始PM2.5達成15微克立方米的國家標準，從防治的三級改成二級管制區，尤其在他任內能夠達標。

他表示，空污防治達標，特別要求燃煤鍋爐要全面退場及瀝青業燃油改氣，燃煤汽電共生機組全部退場，讓新北市在111年達成無煤城市目標。

環保局長劉和然指出，新北市境內112年起無燃煤工業，專屬中央權責並涉及民生的林口電廠，則將以全國最嚴格的標準管制排放量，以降低對空氣品質的影響。希望藉落實各項防治工作，讓新北市3年內PM2.5的空氣品質防制區由三級提升至二級目標，即新北市的空氣品質將完全符合國家標準。（編輯：李錫璋）1080807