柯文哲粉絲數下跌 北市府：因議題波動很正常

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市長柯文哲的粉絲專頁人數跌破210萬，據另一粉專「聲量看政治」觀察「每分每秒持續掉粉中」，台北市政府副發言人柯昱安今天表示，粉絲數因議題有波動很正常。

粉專「聲量看政治」分析，台北市長柯文哲與夫人陳珮琪開啟1450（指網軍）話題後，粉絲數不斷遞減，柯文哲對於此現象則回應「1450他總不能領了錢不做事啊，有時候被網軍攻擊，那也應該的，不然那些年輕人領了錢不做事？哪有這回事」。

「聲量看政治」表示，柯文哲這番言論讓粉專一天內退粉9716人，是柯文哲粉絲退粉有史以來最高，而統計到昨天的資料顯示，7天內退粉人數20446人，而在今天凌晨粉絲數跌破210萬，「每分每秒都仍舊持續掉粉中」。

「聲量看政治」小編指出，柯文哲與陳佩琪認為粉專被大量退讚是網軍刻意操作，但如果是真正的網軍，還有半年的選戰要打，「會這麼快就退粉離開戰場嗎？」直指政治人物不該把失望的支持者都打成對手陣營的網軍。

柯昱安表示，粉絲數因為議題波動本來就是正常現象，年初也有一波類似情況，後來有因為不同議題的影響而返回原本水平。（編輯：李亨山）1080811