美中貿易戰難解 台股殺尾盤跌逾百點

（中央社記者韋樞台北13日電）美中貿易戰混沌，市場擔憂9月談判是否順利進行將影響產業前景，台股開低走低，跌破10400點；台積電和鴻海殺尾盤收在全盤最低價。法人表示，台股將在10200點至10600點間箱型震盪。

加權指數開盤為10436.62點，盤中最高10436.62點，最低10361.89點，終場下跌109.70點，收在10362.66點，跌幅1.05%，成交值新台幣1177.48億元。不含金融股指數8704.97點，跌94.24點。

9月美中貿易談判能否順利進行至今反覆不明，市場擔心曠日持久的貿易戰亦會衝擊銀行股及各產業前景及布局，今晨收盤的美股道瓊指數大跌近400點，亞股也全面下挫，台股開低走低，盤中最多下跌110點到10361點，跌破10400點大關後跌幅收斂，尾盤不敵賣壓，再下殺跌逾百點，收在相對低點。

各類股方面，蘋概三雄台積電開低走低，尾盤賣壓沉重，收在最低246.5元，跌幅1.79%；鴻海走勢亦同，尾盤下殺跌1.09%，收在最低的72.9元；大立光亦收在相對低點的3730元，跌幅2.48%。

其餘傳產和金融類股跌幅相對科技股輕許多，跌幅約1%。台泥除權息，收在37.25元，下跌近2%，水泥股則下跌5.72%；航運股受香港機場關閉影響下跌1.53%，華航下跌0.98%，收在9.1元，長榮則殺尾盤，收在最低的13.85元，跌幅2.12%。

股市資深分析師林成蔭表示，這一波美中貿易戰不同於早期的貿易戰侷限在貿易層次，而是添加了科技戰、金融戰等超難解因素，形成美中之間的「新冷戰」，估計美中雙方打打談談的型態幾年內不會改變，投資人要有心理準備。

林成蔭指出，由於貿易戰不確定因素太多，使得原本第3季的科技業旺季威力減弱，科技業上游原本預期可藉由旺季的拉貨來消化庫存的力道會縮水。

林成蔭說，7月上市櫃企業營收達2.96兆元，創歷史紀錄，加上近期公布半年報的高峰期，對台股形成利多，台股8月6日盤中低點的10180點可視為下檔支撐，但中期的月線和季線都在微下彎，10600點為上檔壓力區，近期台股將會在上下檔區間內箱型震盪整理。

他觀察近日美股、陸股和港股表現偏弱，台股若能以盤代跌來消化利空，表現相對穩定，就算是亞股中表現不錯的股市，此時投資人宜先觀望保守以對，待國際盤勢穩定下來再擇優布局。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌5.21%、食品股跌0.78%、塑化股跌0.69%、紡織股跌0.98%、機電股跌1.18%、造紙股跌0.23%、營建股跌0.36%、金融股跌0.91%。

委買張數1221萬5464張，委賣張數744萬5353張，成交張數447萬2001張。

收盤時上漲245家，下跌600家，持平94家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大滬深300正2、群創、友達、元大S&P原油正2。

漲幅前5名個股為美隆電、敦南、中和、智伸科、立益。

跌幅前5名個股為天瀚、誠美材、傳奇、廷鑫、華夏。（編輯：趙蔚蘭）1080813