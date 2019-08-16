郭台銘：政治不是分贓 吳郭會沒有任何承諾

鴻海創辦人郭台銘16日晚間在臉書發文表示，「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」。（中央社檔案照片）

（中央社台北16日電）鴻海創辦人郭台銘今天晚間在臉書發文表示，「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」。對於與國民黨主席吳敦義會面，郭台銘重申既不預設立場也無任何承諾，政治人物無需過度解讀，無限上綱。

外傳郭台銘、王金平與柯文哲將結盟，日前也傳出3人18日將在桃園體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」上合體，王金平今天說不會去；郭台銘幕僚也說，郭台銘去的機率不高。

郭台銘晚間在臉書發文表示，「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」，大我是將國家利益擺在政黨利益之前，將全民福祉放在自身好處之上。

他說，自己不求名利，無需被摸頭或被安排，談國家大事要求務實，為2300萬人謀福利。

此外，國民黨副主席郝龍斌今天表示，昨天上午與鴻海創辦人郭台銘見面約30分鐘，「我們有具體結論，就是短期內會透過幕僚人員安排，國民黨主席吳敦義會跟郭台銘見面」。

對於郝龍斌來訪提及與吳敦義會面，郭台銘重申，既不預設立場也無任何承諾，政治人物無需過度解讀，無限上綱，會繼續為中華民國長治久安努力，整合各種力量，為國富民強的目標盡心盡力。（編輯：林淑媛/蘇龍麒）1080816