王金平：郭柯王會面沒有破局

（中央社記者張榮祥台南17日電）外傳「郭柯王會面破局」，前立法院長王金平今天在台南接受媒體聯訪時表示，沒有破局，不會因一些小事就破局。

台北市長柯文哲、前鴻海集團董事長郭台銘及王金平3人是否在總統大選前會面及結盟，備受政壇關注；王金平今天上午在交通大學台南校區指出，要看情勢如何變化，大家都不會放棄，大家都有共同為中華民國生存發展努力的目標。

王金平表示，3個不同領域的人要磨合，不是那麼順心，但只要有心，應該會逐步達成，「沒有破局，不會因一些小事就破局」；但明天可能因行程太趕，可能誤時，不會碰面，不要讓3人有不愉快的安排。

高雄市長韓國瑜打麻將，鬧得滿城風雨；王金平說，讓社會各界公評就好，希望大家體諒市長的心，到了國外，總是有自己的娛樂及休閒時間。

至於前行政院長張善政加入韓國瑜競選總統的國政顧問團。王金平表示，很好啊，張善政當過行政院長及科技部長，綜合國政是很理想的人，祝福張善政做的很好，幫助韓國瑜競選。

媒體詢問柯文哲認為王金平是狐狸，王金平說，「我是人，人就是要有智慧，有穩健的作為，要有善念，人就是人，用人的最高極致準則治國，才是國家的福氣，才是人要支持的對象」，這有什麼好生氣的。

王金平表示，柯文哲講的一定是對的嗎，柯文哲又不是神，大家一笑置之就行，若對這一點事就在意，將來如何做大事；他當天和柯文哲聚會，都在講治國理念，從未說過選總統、副總統的事，很多人講話，不一定依當時的事實講出來，那是柯文哲個人的想像。（編輯：李錫璋）1080817