王金平：郭柯王會面沒有破局
最新更新：2019/08/17 10:16
外傳「郭柯王會面破局」，前立法院長王金平（右）17日上午在交通大學台南校區出席國學文化與企業經營研討會時受訪表示，不會因一些小事就破局。中央社記者張榮祥台南攝 108年8月17日
（中央社記者張榮祥台南17日電）外傳「郭柯王會面破局」，前立法院長王金平今天在台南接受媒體聯訪時表示，沒有破局，不會因一些小事就破局。
台北市長柯文哲、前鴻海集團董事長郭台銘及王金平3人是否在總統大選前會面及結盟，備受政壇關注；王金平今天上午在交通大學台南校區指出，要看情勢如何變化，大家都不會放棄，大家都有共同為中華民國生存發展努力的目標。
王金平表示，3個不同領域的人要磨合，不是那麼順心，但只要有心，應該會逐步達成，「沒有破局，不會因一些小事就破局」；但明天可能因行程太趕，可能誤時，不會碰面，不要讓3人有不愉快的安排。
高雄市長韓國瑜打麻將，鬧得滿城風雨；王金平說，讓社會各界公評就好，希望大家體諒市長的心，到了國外，總是有自己的娛樂及休閒時間。
至於前行政院長張善政加入韓國瑜競選總統的國政顧問團。王金平表示，很好啊，張善政當過行政院長及科技部長，綜合國政是很理想的人，祝福張善政做的很好，幫助韓國瑜競選。
媒體詢問柯文哲認為王金平是狐狸，王金平說，「我是人，人就是要有智慧，有穩健的作為，要有善念，人就是人，用人的最高極致準則治國，才是國家的福氣，才是人要支持的對象」，這有什麼好生氣的。
王金平表示，柯文哲講的一定是對的嗎，柯文哲又不是神，大家一笑置之就行，若對這一點事就在意，將來如何做大事；他當天和柯文哲聚會，都在講治國理念，從未說過選總統、副總統的事，很多人講話，不一定依當時的事實講出來，那是柯文哲個人的想像。（編輯：李錫璋）1080817