總統台中辣台派開講 主打執政3年有成政績牌[影]

總統蔡英文17日在台中舉辦「辣台派開講」活動，呼籲民眾明年選舉做出關鍵選擇，給她最多數的支持、贏得再次執政的機會。中央社記者蘇木春攝 108年8月17日

（中央社台北17日電）尋求連任的總統蔡英文今天在台中舉辦「辣台派開講」活動，以「小英執政 3年有成」為題，主打政績牌。總統說，台灣今年經濟成長率可以做亞洲四小龍之首，是毋庸置疑的事情。

蔡總統的辣台派開講今天到台中展開，交通部長、前台中市長林佳龍、內政部長徐國勇、民進黨立委張廖萬堅、黃國書、何欣純、林靜儀、剛退出時代力量的無黨籍立委洪慈庸、與民進黨合作將參選台中市第2選區立委的台灣基進發言人陳柏惟都出席這場活動。

蔡總統談到政績時，以「小英執政3年有成」為題，主打政績牌。總統說，主計總處昨天上修經濟成長率到2.46%、甚至會更高，而且台灣第二季的經濟成長率已經是亞洲四小龍之首，第三季、第四季會持續下去，今年台灣經濟成長率可以做亞洲四小龍之首是毋庸置疑的事情。總統說，「我們聽了多久四小龍的最後一名」。

總統說，台灣為什麼可以做亞洲四小龍第一名，因為台商回流投資大爆發，到8月已經回流新台幣5400多億元的資金，到年底預估會有7000、8000億元回流，加上美中貿易戰的轉單效應，截至3月底，台灣對美出口成長19.4%。

總統也提到，彰化海邊的風場，歐洲風電廠商將投資1兆元蓋風電設備。

談到5月減稅，總統說，幾乎每個人都減到了；對於是否會影響財政，總統表示，「我們是非常有財政紀律的團隊」，前兩年預算都有結餘，明年很勇敢地編列了一個歲入歲出的平衡預算。

總統也談到勞工基本工資上調至每月2萬3800元、8月開始全台同步育兒補助等政策。

總統請在場的民眾，明年選舉做出關鍵選擇，給她最多數的支持、贏得再次執政的機會，「再給蔡英文四年，蔡英文會做得更多，讓台灣脫胎換骨、讓台灣堅不可摧」。（編輯：林興盟）1080817