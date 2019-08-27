台南第6選區立委 市黨部建請提名洪秀柱

（中央社記者楊思瑞台南27日電）中國國民黨台南市黨部今天召開提名審查小組會議，建請黨中央提名前黨主席洪秀柱參選台南市第6選區立委。市黨部主委謝龍介表示，感謝洪秀柱為黨身先士卒，投入最艱困選區。

謝龍介表示，樂見洪秀柱以高知名度人氣，為國民黨台南選情帶來激勵作用，為艱困選區注入澎湃活水。國民黨除要爭取總統勝選外，全國目標立委席次要達到60席。台南的部分，市黨部要爭取爭取6選區都能獲勝，打出漂亮全壘打，希望藍軍支持者能夠同心協力，爭取更多國人支持，國民黨才有機會。

他說，提名小組在先前相關資料蒐集與評估，諮詢多名各方所推薦的黨內外人選。感謝大家最後能以大局為重，讓國民黨凝聚共識，全力以赴把台南贏回來。洪秀柱未來代表國民黨參選立委，會把重點放在教育及台南城市發展的議題上，兩岸論述則交由總統參選人韓國瑜表述。

洪秀柱在台南市立委第6選區面對的主要對手為民進黨現任立委王定宇。王定宇上一次在台南市立委選舉第5選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區）以15萬3553票、72.04%，擊敗對手國民黨籍的林易煌（5萬7412票）。

第10屆台南立委選區重劃，第6選區包括仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區，以及東區的小東里在內的29個里。至於永康區、新市區、新化區則劃入第4選區。（編輯：林沂鋒） 1080827