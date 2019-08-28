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顧立雄：6大衝擊將影響保險業未來獲利

最新更新：2019/08/28 16:56
金管會主委顧立雄28日表示，保險業面臨美中貿易戰、持續貨幣寬鬆政策、經濟前景不確定性等6大衝擊，可能影響未來獲利表現。（示意圖／中央社檔案照片）
金管會主委顧立雄28日表示，保險業面臨美中貿易戰、持續貨幣寬鬆政策、經濟前景不確定性等6大衝擊，可能影響未來獲利表現。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北28日電）金管會主委顧立雄今天表示，保險業面臨美中貿易戰、持續貨幣寬鬆政策、經濟前景不確定性、各類保險商品需求、科技創新、新會計公報IFRS 17等6大衝擊，可能影響未來獲利表現。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「台灣保險卓越獎」頒獎典禮，他在致詞時表示，近2年台灣保險業蓬勃發展，到2018年底資產總額達新台幣26.6兆元，2年來已增加4兆元，且去年保險業總保費收入占GDP比率達20.68%，連續2年排名全球第一。

此外，保險給付金額穩定成長，去年產險業保險賠款金額為802.7億元，壽險業保險給付金額為1兆8758億元，充分發揮保險保障及社會安全維護網的功能。

顧立雄也說，金管會將協助保險業因應未來諸多挑戰，並且有3大期許，首先是積極培養人才，尤其因應金融科技的數位人才；再者就是金融創新；第3，也是最重要的風險控管，顧立雄表示，保險業唯有在遵守法令及金融紀律，並注意風險控管的前提下，相關業務才能永續經營。（編輯：鄭雪文）1080828

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