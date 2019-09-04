遺失物遭指不當政治獻金 陳明文提告

民進黨立委陳明文4日表示，單純遺失物尋回事件卻遭誣指不當政治獻金、不明財產，他已委請律師提起告訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北4日電）民進黨立委陳明文今天說，單純的遺失物尋回事件卻遭誣指不當政治獻金、不明財產，他已委請律師提起告訴，這筆現金都是從銀行提領、金流正常，絕無違反洗錢防制法，也非政治獻金。

媒體3日報導，陳明文遺失一個裝有新台幣300萬元的行李箱在高鐵列車上，陳明文的兒子陳政廷昨天表示，這筆錢是父親拿給他，要在菲律賓開設珍奶店創業之用。

陳明文國會辦公室今天發出聲明表示，日前陳明文在台灣高鐵列車遺失一只皮箱，幸賴台灣人民良善與高度法治意識，及台灣高鐵公司極具效率的遺失物協尋機制，最終得以尋回該只皮箱，深感謝忱。

陳明文說，然而原本十分單純的遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染擴張，並配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，不斷捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，諸多見縫插針惡意攻訐。

陳明文表示，嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗；他也說，這筆現金都是從銀行分次提領，金流正常，「絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金」。

陳明文說，這筆現金的用途，是陳明文夫婦資助兒子創業，預於國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並會依照稅務法令辦理，「所有用途絕對正當並恪遵相關法令規定」，請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑，對此單純內部家務事，卻遭無限上綱於政治鬥爭，令人深惡痛絕。（編輯：楊凱翔）1080904