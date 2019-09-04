5G企業專頻釋出與否 電信業盼遊戲規則公平

（中央社記者江明晏台北4日電）政府仍在研議是否釋出5G企業專頻，電信業者盼遊戲規則必須公平，行政院政務委員龔明鑫今天表示，相關單位的規劃會考量公平性，遠傳電信也期望政府媒合電信、企業成立國家隊。

消息指出，行政院預定9月中旬召開跨部會共識會議，決定要不要釋出企業專用頻譜，提供企業申請開發智慧製造、自駕車、遠距醫療、車聯網、農業和零售產業等5G創新應用服務。

5大電信總經理今天齊聚「5G創新服務產業發展座談會」，交通部長林佳龍、行政院政務委員龔明鑫也都出席致詞。

由於電信業者擔憂政府規劃企業專用頻譜，與電信業者12月透過重金競標取得的頻譜相比，存在不公平性，盼政府相關單位能在競標前溝通清楚。

龔明鑫今天受訪時表示，當時有給行政院科技會報相關規定的出爐時間，目前快到了，而有關公平性問題，相信相關單位在做設計規劃時也會考量到這部分。

林佳龍表示，政府基於創新實驗、公用的部分當然要有規劃，5G釋照這一波以電信業者為主，也希望能有完整的頻譜政策、規劃公用與企業專網，才能有比較好的秩序，目前行政院也有在協調，針對企業專網要有什麼定位，交通部是主責頻譜一覽表的整理，有關第2波頻譜規劃已經啟動，希望第一波在釋照的時候就有一個方向。

遠傳總經理井琪表示，政府支持產業合作、共同創新，5大電信業者立場也相似，均支持企業專網需求，電信需要跟大家有個跨界跨業的合作，這部分在4G已經開始了，現在水到渠成，5G有更多這樣的場域與方向。但是不是需要企業專頻？她指出，目前都不清楚具體原因，遠傳電信今天針對垂直網路合作提出5G頻率政策與產業發展白皮書，提出3大方向，強調無需再以「企業專頻」方式思考，認為各個產業升級都有自己要克服的困難，「犯不著淌電信的水，而且這水也很深」。

遠傳強調，第一，跨業合作可解決全部需求，不需且不應再規劃企業專頻；第二，提供4大解決方案可滿足垂直企業各項需求；第三，建議政府應媒合電信與垂直企業共同成立「國家隊」。

中華電信總經理郭水義表示，針對垂直場域，相信政府會兼顧產業發展和市場公平發展的原則下去制定，中華電會好好服務企業客戶，協助各個產業發展垂直場域，目前已提出智慧城市、交通、公部門等應用。

針對企業專頻的公平性，台灣大哥大總經理林之晨認為，「多贏的結局就是真正的公平」，如果稀缺的頻譜公共財要開放大家使用，就要公平的開放，不能只針對非電信企業開放，這就是不公平，遊戲規則的制定要讓各業者公平參與，但他認為，企業專網對5G競標金額不會有影響，畢竟會使用企業專網的客戶必須要有一定規模。

台灣之星總經理賴弦五則表示，競爭業者越多，企業就比較不會擔心價格，企業也會關心5G能否維持4G競爭。亞太電信認為，希望政府能在投標前清楚說明企業專網的規劃。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）今天正式開放5G有意競標業者提出申請，5大電信業者預料都會在近期陸續提出。（編輯：趙蔚蘭）1080904