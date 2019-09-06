經部認定中國5鋼品有實質損害 建議暫不課稅

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部貿易調查委員會今天對中國大陸5項鋼品作成有實質損害之虞認定，但考量整體經濟利益等因素，建議暫不課徵平衡稅或反傾銷稅，並表示將持續追蹤相關情況，適時檢討。

經濟部會將調查結果及暫不課稅建議通知財政部，由財政部關稅稅率審議小組做出最終決定。5案產業損害最後調查報告公開版將於10月9日起公布於貿調會網站。

美國去年依貿易擴張法，調高鋼鐵產品輸美關稅稅率25%，為爭取豁免，並防止中國低價出口鋼鐵製至台灣，甚至藉由台灣轉口，財政部主動對中國產製進口不鏽鋼熱軋鋼品、不鏽鋼冷軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品、碳鋼鋼板，以及特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品啟動平衡稅及反傾銷調查，經濟部則就此5案進行產業損害調查。

貿調會在8月中就此5案舉辦聽證會後，今天對產業損害最後調查結果進行審議，均認定中國進口涉案貨物未對國內產業造成實質損害，但有實質損害之虞。

貿調會表示，涉案鋼品目前雖未對國內產業造成實質損害，但因中國具有龐大過剩產能，加上遭受美國、歐盟、加拿大、巴西等國採行反傾銷稅與平衡稅措施，或展開貿易救濟案件調查，美國及歐盟也分別針對鋼品採行防衛措施，影響中國出口市場，可能以低價或受補貼貨物出口至鄰近且已有行銷通路的台灣市場，對台灣鋼鐵產業造成衝擊。

不過，綜合考量國內上下游產業、最終產品價格及使用者選擇、貿易與競爭環境等因素，貿調會依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第16條規定，在可能損及國家整體經濟利益狀況下，建議暫時不對碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品、不銹鋼冷軋鋼品課徵平衡稅，也暫時不對碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼熱軋鋼品課徵平衡稅及反傾銷稅。

貿調會副執行秘書阮全和表示，根據調查，現階段若直接課徵平衡稅及反傾銷稅，對台灣下游業者將造成衝擊，今天做出暫不課徵建議的決議，是較緩和作法，經濟部也會持續追蹤相關考量因素是否有變化，再來建議財政部調整。（編輯：林孟汝）1080906