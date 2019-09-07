2020台灣要贏Let's Win 蔡陣營競選主視覺出爐

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄7日表示，2020年大選是台灣關鍵的一役，競選目標「2020台灣要贏，Let's Win！」（總統蔡英文連任競選辦公室提供）

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄今天表示，明年大選是台灣關鍵的一役，競選目標「2020台灣要贏，Let's Win！」總統蔡英文就是贏的選擇。

阮昭雄晚間受訪表示，2020是台灣關鍵一年，面對大選，「贏」是台灣人民的共同期待，不僅要贏得國際認同、贏得人民對自我的肯定，更有「讓國家繼續前進」的勝利自信。

「選擇領導人，就是選擇誰能讓國家得到認同、讓人民感覺進步、讓彼此感到自信。」阮昭雄說，蔡總統，就是「贏」的選擇。

他進一步表示，「2020台灣要贏，Let's Win！」競選主視覺上，選擇以文字型態直接呈現，目的是為了讓所有民眾聚焦「台灣要贏」的主要目標與訴求。

阮昭雄指出，符號以向前、向上的三角形為主要元素，形塑明確的視覺方向性，代表「前進」，象徵國家的進步和民主的進步，在連任的路上，可以一直向前。

阮昭雄說，色彩以代表台灣人民質樸、溫和的「翡翠青」，以及帶有女性溫和堅毅特質、兼具理性與感性的「緋紅」作為雙主色系。同時搭配代表台灣的「大地綠」做為輔助色，意味著在守護台灣、台灣要贏的陣線上，台灣人民的支持與蔡總統的領導都是不可或缺的力量。（編輯：謝佳珍）1080907

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄7日表示，競選主視覺色彩以代表台灣人民質樸、溫和的「翡翠青」，以及帶有女性溫和堅毅特質、兼具理性與感性的「緋紅」為雙主色系。同時搭配代表台灣的「大地綠」為輔助色。（總統蔡英文連任競選辦公室提供）

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄7日表示，競選主視覺符號以向前、向上的三角形為主要元素，形塑明確的視覺方向性，代表「前進」。（總統蔡英文連任競選辦公室提供）