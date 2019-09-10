台積電8月營收衝上1061億元 創歷史新高

台積電8月業績如預期止跌彈升，自結營收達新台幣1061.18億元，改寫單月業績歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹10日電）台積電8月業績如預期止跌彈升，自結營收達新台幣1061.18億元，改寫單月業績歷史新高紀錄。

隨著旺季效應發酵，台積電8月晶圓出貨暢旺，營收不僅如外界預期突破1000億元大關，更攀高至1061.18億元，月增25.2%，也較去年同期增加16.5%，並刷新歷史新高紀錄。

台積電7月及8月合計營收達1908.76億元，法人預期，在客戶需求依然強勁下，台積電9月業績仍可望有不錯表現，第3季營運目標應可順利達成，季營收將達91億至92億美元，將季增18%。

除智慧手機旺季需求暢旺，台積電第3季高效運算、物聯網及車用等平台銷售也同步成長；法人認為，海思、超微（AMD）、蘋果（Apple）與聯發科等將是推升台積電第3季營運成長的主要動能。

法人預期，受惠全球5G加速推展，帶動7奈米先進製程需求強勁，台積電7奈米接單滿載，第4季業績可望更上層樓，將較第3季再成長。（編輯：張良知）1080910