更多編輯台推薦新聞：
候選人只有她 世銀第二把手篤定接掌IMF
國際

候選人只有她 世銀第二把手篤定接掌IMF

獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟
特派現場

獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美
地方

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台積電8月營收衝上1061億元 創歷史新高

最新更新：2019/09/10 14:22
台積電8月業績如預期止跌彈升，自結營收達新台幣1061.18億元，改寫單月業績歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）
台積電8月業績如預期止跌彈升，自結營收達新台幣1061.18億元，改寫單月業績歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹10日電）台積電8月業績如預期止跌彈升，自結營收達新台幣1061.18億元，改寫單月業績歷史新高紀錄。

隨著旺季效應發酵，台積電8月晶圓出貨暢旺，營收不僅如外界預期突破1000億元大關，更攀高至1061.18億元，月增25.2%，也較去年同期增加16.5%，並刷新歷史新高紀錄。

台積電7月及8月合計營收達1908.76億元，法人預期，在客戶需求依然強勁下，台積電9月業績仍可望有不錯表現，第3季營運目標應可順利達成，季營收將達91億至92億美元，將季增18%。

除智慧手機旺季需求暢旺，台積電第3季高效運算、物聯網及車用等平台銷售也同步成長；法人認為，海思、超微（AMD）、蘋果（Apple）與聯發科等將是推升台積電第3季營運成長的主要動能。

法人預期，受惠全球5G加速推展，帶動7奈米先進製程需求強勁，台積電7奈米接單滿載，第4季業績可望更上層樓，將較第3季再成長。（編輯：張良知）1080910

延伸閱讀
友達近17年首度實施庫藏股 股價逆勢漲面板悍將柯富仁 回鍋友達接總經理蘋果新iPhone發表倒數 換機潮預料達2億支銷量
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報