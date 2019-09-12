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郭台銘宣布退出國民黨 鴻海股價揚升漲2%
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郭台銘宣布退出國民黨 鴻海股價揚升漲2%

最新更新：2019/09/12 12:05
鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出中國國民黨，鴻海盤中股價揚升，最高來到76元，漲2.01%。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出中國國民黨，鴻海盤中股價揚升，最高來到76元，漲2.01%。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海創辦人郭台銘宣布退出中國國民黨，鴻海盤中股價揚升，最高來到76元，漲2.01%，市值站上新台幣1.05兆元。

鴻海今天盤中股價持穩，集團旗下企業也走勢堅挺，其中樺漢來到231.5元，漲1.76%；乙盛-KY來到40.25元，漲1%；京鼎來到120元，漲3.9%，鴻準來到64.2元，漲0.94%。關聯企業臻鼎-KY來到111元，小漲0.45%。

國民黨榮譽主席連戰、現任黨主席吳敦義及前總統馬英九等31人，今天親筆簽名在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天轉達郭台銘聲明，即日起退出國民黨。郭台銘幕僚指出，今天發布退黨聲明，與參選與否無關。

郭台銘目前是鴻海董事之一，也是鴻海第一大股東。根據公開資訊觀測站資料，到7月為止，郭台銘持有鴻海股權來到133萬7938張，個人持股比重約9.65%。（編輯：黃國倫）1080912

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