郭台銘：無黨一身輕 中秋節不會到中選會[影]

外傳鴻海創辦人郭台銘要在中秋節宣布獨立參選，郭台銘13日透過影片表示「中秋節不會到中選會」。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北13日電）鴻海創辦人郭台銘昨天宣布退出國民黨，他今天透過影片表示，「現在無黨一身輕」。對於外傳趙少康將成為他的競選總幹事，郭台銘稱趙是顧問、人生導師，但「我還沒決定參選，怎麼會有競選總幹事」。

郭台銘退出國民黨，外界關注下一步，他今天透過影片說明心情，一邊剝柚子一邊談話；幕僚問說，是否決定副手人選了，郭台銘並未正面回答，僅打趣在家裡他自己就是副手，妻子曾馨瑩則是家庭上的賢內助。

幕僚再問，外傳資深媒體人趙少康將成為競選總幹事，郭台銘說：「我都還沒有決定參選，怎麼會有競選總幹事。」

郭台銘表示，趙少康非常優秀，是他的好朋友跟政治諮詢顧問，更是人生導師，他常常向趙少康諮詢，最近也有送月餅給趙、聊了一下，不過不知道競選總幹事的消息哪裡來的。

外傳郭台銘將在中秋節宣布獨立參選，並至中選會申請為總統副總統被連署人。郭台銘特別交代中秋連假的行程，包括今天陪家人，明天要跟好友聚會，週日則是要去打球，「中秋節不會到中選會」，大家可以好好過節，並祝福大家中秋節快樂。

幕僚也問到，退黨後心情如何，郭台銘說，現在無黨一身輕，中秋節就是團圓的日子，會四代同堂一起過節，他現在覺得身體健康、家庭團圓、幸福是最重要的，最希望享受天倫之樂。

郭台銘也不忘重提初選政見「0至6歲國家養」，他說，年輕朋友要趕快加油，台灣不能沒有小孩，會沒有前途。（編輯：林興盟）1080913