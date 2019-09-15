陳水扁：凱校授課 何嘗不是職能治療

（中央社記者葉素萍台北15日電）前總統陳水扁想赴凱達格蘭學校國策班授課，但台中監獄認為，參與活動都要申請。陳水扁晚間指出，這並未違背「不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動」，此外，這何嘗不是職能治療。

陳水扁晚間透過台灣勇哥粉絲團臉書發文指出，凱校是教育機構，凱校課程多元豐富，凱校授課更非政治或選舉活動。他擔任8年總統、4年市長，應邀講授「國家領導的藝術」，分享國家治理、市政管理的寶貴經驗，不違背所謂的「二不」，不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動。

他說，矯正機關認定他參加回憶錄「堅持」新書發表會或簽書會，都屬高長醫療小組評估建議的增加治療性出遊、訪友及餐敘等職能治療目標。他要到凱校授課，「何嘗不是？！」

陳水扁表示，依規定保外醫治受刑人是可以從事「維持日常生活及職業所需」的活動的，而且都不用再申請。他說，他為了維持生活及職業所需，可以開店賣公益彩券，也可以寫書投稿賺取稿費，當然可以講課賺取鐘點費。何況根據行政院主計總處官方分類是有「政治」的職業的。他一生職業，早期是律師，後來是政治。基於職業所需，「上台談政治怎能被剝奪限制？！」

另外，陳水扁也提到，2018年他收到選委會發給的投票單，所以可以去投市長、議員、里長與公投票；如今他也收到民進黨9月5日寄出的全代會通知與出席證，「卓榮泰主席卻不敢回覆阿扁身為黨代表能否出席9月28日圓山大飯店的大會？！」

對此，民進黨方面則說，9月18日的中執會會確認全代會與黨慶活動，會有整體規劃。（編輯：蘇志宗）1080915