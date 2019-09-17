郭台銘不選 柯文哲17日領表機率低

鴻海創辦人郭台銘（前左）16日深夜宣布不參與2020連署競選總統。知情人士表示，柯文哲（前右）17日應不會領表，會力拚立委選舉。圖為柯文哲與郭台銘出席八二三砲戰紀念活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲「會協助鴻海創辦人郭台銘連署」的話還言猶在耳，郭台銘16日深夜就宣布不參與2020連署競選總統。知情人士表示，柯文哲今天應不會領表，會力拚立委選舉。

知情人士指出，柯文哲不會想落得「落跑市長」罵名，而今天是登記連署日最後一天，柯文哲完全沒有準備，所以領表機率很低，而是全力衝刺台灣民眾黨區域與不分區立委。

根據中選會總統副總統選舉時程，11月18日至22日受理選舉候選人登記申請，知情人士說，如要參選，11月22日前還有一個機會，就是成為親民黨或時代力量提名的總統與副總統人選。

不過，知情人士也說，柯文哲知道郭台銘有可能不會參與2020總統連署登記，但雙方仍會合作。

台灣民眾黨發言人林珍羽說，一直在等郭台銘的決定，對於郭的宣布，其實內心也有底。

而柯文哲在16日晚間播出的電視節目「平論無雙」中表示，若郭台銘不選，自己的下一步是認真準備民眾黨立委，「總不能說剩下3分鐘，去找個副總統，資料要備好，來不及」。

他在節目中也指出，若郭確定不選，11月22日就是下一個關鍵點，面對主持人追問是否會投身總統選舉時，他說，總統選舉不是選里長，旗子拿出來搖一搖就好，「明天的事，明天再煩惱」。

2020總統大選明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理總統、副總統選舉被連署人申請，外界關注郭台銘動向，就在截止日的前一晚，郭台銘透過幕僚發布重大聲明表示，他決定不參與2020連署競選總統。

不過，郭台銘也說，雖然不參與總統選舉，但並不表示放棄參與政治事務，會持續積極推動所提出的政策。（編輯：謝佳珍）1080917